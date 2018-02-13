Enis Berberoğlu'na hapis cezası

Berberoğlu'nu tutukluluk hali devam ediyor.MİT TIR'ları davasında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasına ilişkin "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 2. Ceza Dairesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu "Devletin gizli belgelerine açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Berberoğlu, "Moralinizi bozmayın 25 yılla başladı, 5 yıla düştü" dedi. Berberoğlu, duruşma salonuna el salladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kararı kabul etmediklerini söyledi.

CHP’li vekil Berberoğlu, “casusluk” suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Berberoğlu’nun avukatlarının yaptığı başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Berberoğlu hakkında verilen bu kararı bozarak dosyayı yeniden incelenmek ve hüküm verilmek üzere 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

DHA,DW/BÖ,HS

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