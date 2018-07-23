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Erbil'de Valilik binasına silahlı saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.07.2018 09:24 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil'de Valilik binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu, olayda 2 polis yaralandı. İçeride gizlenen saldırganların Valilik personelini rehin aldığı iddia edildi.

Erbil'de Valilik binasına silahlı saldırı!

Olay yerindeki AA muhabiri, ellerinde ağır silahlar bulunan 3 kişinin valilik binasına girdiğini ve etrafa ateş açtığını belirtti. Açılan ateş sonucu Valilik binasını koruyan bir polis yaralandı.

VALİLİK PERSONELİ REHİN ALINDI

Öte yandan içeride gizlenen saldırganların Valilik personelini rehin aldığı iddia edildi.

Bina çevresinde yüksek güvenlik önlemleri alınırken, içeriden hala silah sesleri geliyor.

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Erbil Valilik binası ırak silahlı saldırı

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