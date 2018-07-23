Erbil Valiliği'ne silahlı saldırı

Operasyonda üç saldırganın da öldüğü bildirildi.Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil’de valilik binasına sabahın erken saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonrası başlatılan operasyon sona erdi. Yerel güvenlik yetkilileri, üç saldırganın da öldüğünü açıkladı. Bir koruma görevlisi ise yaralandı.
Saldırının sabahın erken saatlerinde, henüz valilik çalışanlarının binaya ulaşmadığı saatlerde başladığı belirtildi. Görgü tanıkları saldırganların binanın üçüncü katında saklandıklarını aktardı. Valilik binasından iki kez patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Reuters ajansı, Erbil'deki valilik binasında iki patlama sesi duyulduğunu ve saldırganlardan birinin intihar saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
Saldırının arkasında kimin olduğu ise henüz netlik kazanmadı.
Irak’ın saldırılara karşı diğer illere kıyasla daha korunaklı olan kenti Erbil’de en son 2015 yılında İçişleri Bakanlığı binasına IŞİD militanları tarafından saldırı düzenlenmişti.
DW,AFP,Reuters,GA/BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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