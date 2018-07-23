Erbil’de Valiliği Basan Saldırganlar Öldürüldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de güvenlik güçleri valilik binasına silahlı saldırı düzenleyen ve bazı kişileri rehin alan saldırganları öldürdü. Güvenlik yetkilileri, saldırıdan IŞİD’i sorumlu tutuyor.

Tabanca, AK-47 otomatik tüfek ve el bombası taşıyan saldırganlar valiliğin de içinde bulunduğu binaya ateş açarak ön ve yan kapısından girdi. İlk belirlemelere göre dört saat süren çatışmada bir memurun öldüğü iki polisin de yaralandığı belirtildi.

Vali Yardımcısı Tahir Abdullah, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada saldırganların yerel saatle sabah sekizden hemen önce binaya yaklaştıklarını belirtti. Üçüncü katı kuşatma altına alan saldırganlar çok sayıda kişiyi de rehin aldı. Abdullah saldırganların eylem sırasında tekbir getirdiklerini kaydetti.

Erbil Valisi Nevzat Hadi saldırganların hiçbirinin intihar eylemi düzenlemediğini söyledi. Valiye göre saldırganların sayısı üçtü. Civardaki binalara yerleştirilen keskin nişancılar militanları hedef aldı.

Bir güvenlik yetkilisi kullanılan yöntemlerin IŞİD’in saldırı yöntemlerini andırdığını ve şüphelerin bu yönde olduğunu söyledi.

Irak, Aralık ayında IŞİD’i bozguna uğrattığını açıklamıştı. Ancak grup hala Irak’ın bazı bölgelerinde saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

