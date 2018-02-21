Erdal Kuyumcu’nun Temyiz Başvurusunun Reddine İtiraz

Avukat Wallenstein, Kuyumcu’nun temyiz hakkının olduğunu gerekçeleriyle birlikte yeniden mahkemeye sundu.

“Kardeşime yapılan hukuksuzluğun giderileceğine inanıyorum”

Kuyumcu’nun ağabeyi Nail Şengün, kardeşinin işlenmemiş bir suç için hapis yattığını iddia etti. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Kuyumcu’nun ağabeyi Nail Şengün, “Kardeşim Erdal, Fort Dix Hapishanesi’ne morali çok yüksek girdi. Halen devam eden temyiz sürecinde de kendisine yapılan hukuksuzluğun ve adaletsizliğin giderileceğine inanıyorum. Çünkü kardeşim maalesef hiç işlenmemiş bir suç için hüküm giydi. İşlenmemiş bir suç için hapis yatıyor” dedi.

Tüm ailenin Erdal’ın hapisten kurtulması için seferber olduğunu belirten Şengün, “Kardeşimiz saf bir şekilde verdiği ilk ifadede ‘Eğer benim aracılığını yaptığım bir ürün İran’a gitmişse bunda benim de suçum var’ dedi. Erdal’ın nükleer başlıklarda kullanılan bir metal tozunu Ohio’dan alıp Türkiye’deki firma aracılığıyla İran’a sattığını iddia ettiler. Gerçekler ortaya çıktı. İran’a giden metal tozunun Almanya menşeili olduğu. Almanya’daki bir firmadan satın alınıp Türkiye’deki firma aracılığıyla İran’a satıldığı belirlendi. Savcılık bu satışın gümrük belgelerini kardeşimin aleyhine delil olarak mahkemeye sundu. Amerika’dan İran’a kardeşim aracılığıyla hiç bir mal gitmemiş. Peki suç nerede? Almanya’dan başka bir firmanın İran’a sattığı malın sorumlusu ve suçlusu kardeşim Erdal nasıl olabiliyor” diye konuştu.