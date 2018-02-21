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Erdal Kuyumcu’nun Temyiz Başvurusunun Reddine İtiraz

21.02.2018 23:30 | Son Güncelleme

ABD’nin İran yaptırımlarını delmek suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan Türk sanatçı Erdal Kuyumcu’nun kararın bozulması için yaptığı başvurusuna savcılıktan itiraz geldi. Avukatı, Kuyumcu’nun temyiz hakkının reddedilemeyeceği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu

Erdal Kuyumcu’nun Temyiz Başvurusunun Reddine İtiraz

Türk sanatçı Erdal Kuyumcu New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’nde, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek suçlamasıyla yargılanmıştı. Kuyumcu, 7 Eylül 2017’de yapılan karar duruşmasında, 48 ay hapis ve üç yıl kontrolü serbestlik cezasına çarptırılmıştı.

Kasım ayından bu yana verilen hapis cezasını çekmek için New Jersey Fort Dix Cezaevi’nde bulunan Kuyumcu, adil yargılanmadığı gerekçesiyle hapis cezası kararının bozulması için temyiz mahkemesine başvurdu.

Kuyumcu’nun, ABD hükümetinin haklarını korumak amacıyla kendisine sağladığı temyiz avukatı John S. Wallenstein aracılığıyla bir üst mahkemeye kararın bozulması için yaptığı başvurusuna itiraz geldi.

Savcılık, Kuyumcu’nun daha önce hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini ve temyiz haklarından vazgeçtiğini öne sürdü. Savcılık yazdığı itiraz dilekçesinde mahkemeden, Kuyumcu’nun temyiz başvurusu talebinin reddedilmesini istedi.

Avukat Wallenstein, yazdığı yeni dilekçede, savcılığın müvekkilinin temyiz başvurusuna yaptığı itiraz gerekçelerinin kabul edilemez olduğunu savundu.

Avukat Wallenstein, Kuyumcu’nun temyiz hakkının olduğunu gerekçeleriyle birlikte yeniden mahkemeye sundu.

“Kardeşime yapılan hukuksuzluğun giderileceğine inanıyorum”

Kuyumcu’nun ağabeyi Nail Şengün, kardeşinin işlenmemiş bir suç için hapis yattığını iddia etti. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Kuyumcu’nun ağabeyi Nail Şengün, “Kardeşim Erdal, Fort Dix Hapishanesi’ne morali çok yüksek girdi. Halen devam eden temyiz sürecinde de kendisine yapılan hukuksuzluğun ve adaletsizliğin giderileceğine inanıyorum. Çünkü kardeşim maalesef hiç işlenmemiş bir suç için hüküm giydi. İşlenmemiş bir suç için hapis yatıyor” dedi.

Tüm ailenin Erdal’ın hapisten kurtulması için seferber olduğunu belirten Şengün, “Kardeşimiz saf bir şekilde verdiği ilk ifadede ‘Eğer benim aracılığını yaptığım bir ürün İran’a gitmişse bunda benim de suçum var’ dedi. Erdal’ın nükleer başlıklarda kullanılan bir metal tozunu Ohio’dan alıp Türkiye’deki firma aracılığıyla İran’a sattığını iddia ettiler. Gerçekler ortaya çıktı. İran’a giden metal tozunun Almanya menşeili olduğu. Almanya’daki bir firmadan satın alınıp Türkiye’deki firma aracılığıyla İran’a satıldığı belirlendi. Savcılık bu satışın gümrük belgelerini kardeşimin aleyhine delil olarak mahkemeye sundu. Amerika’dan İran’a kardeşim aracılığıyla hiç bir mal gitmemiş. Peki suç nerede? Almanya’dan başka bir firmanın İran’a sattığı malın sorumlusu ve suçlusu kardeşim Erdal nasıl olabiliyor” diye konuştu.

“Temyiz mahkemesi mahkumiyet kararını bozar”

Şengün, “Kardeşimi mahkemede vatan hainliğiyle, terörizme destek vermekle yargıladılar. Amerika’nın ulusal güvenliğini tehlikeye attığını iddia ettiler. Bunlar çok ağır suçlamalar. Kardeşimin, hiç bir yasal haklarını bildirmeden, avukatı olmadan sorgu sırasındaki ilk ifadesinden yola çıkarak onu mahkum ettiler” dedi

Temyiz kararına savcılığın itirazının kabul edilemez olduğunu belirten ağabey, “Çok iyi bir avukatı var savcılığın itirazına gerekli cevabı verdiler. Kardeşimin dosyasının temyize gittiğinde mahkumiyet kararının bozulacağına inanıyorum. Erdal’ın morali yüksek kısa bir süre sonra adaletin tecelli edileceğine inanıyor” diye konuştu.

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