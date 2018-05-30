Erdal Kuyumcu’ya Temyiz Mahkemesinde Tahliye Umudu

Türk sanatçı Erdal Kuyumcu geçtiğimiz yıl New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’nde, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek suçlamasıyla yargılanmış, 7 Eylül 2017’de yapılan karar duruşmasında, 48 ay hapis ve 3 yıl kontrollu serbestlik cezasına çarptırılmıştı.
Kuyumcu, mahkemenin aldığı hapis cezası kararını bir üst mahkemeye temyiz etmek için başvurmuştu. Savcılık, temyiz mahkemesine yaptığı itirazda, Kuyumcu’nun hakkındaki suçlamaları kabul edip, iddia makamıyla da anlaşıp temyize gitme hakkından da feragat ettiği gerekçesiyle, dava dosyasının temyiz mahkemesine getirilemeyeceğini savunmuştu.
New York İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, savcılığın Kuyumcu’nun iddia makamıyla anlaşıp temyize gidemeyeceği yönündeki başvurusunu kabul etmedi.
Alınan son kararla Kuyumcu, üç hakimden oluşan bir üst mahkemede kendisini savunmak için yeni bir şans elde etti.
Kuyumcu’ya temyiz hakkını kullanmasının yolunu açan kararda, suçu kabullenme ve yargılanma sürecinde hatalar yapıldığı iddialarının değerlendirilmesi bakımından savcılığın itirazının kabul edilemeyeceği belirtildi. Kararda Kuyumcu’nun, yargılamalarda hatalar olduğunu iddia etme hakkını saklı tutulabileceği kaydedildi.
Kuyumcu, suçsuz yere cezalandırıldığını iddia etmişti. Kuyumcu, kendisini yargılayan mahkemenin aleyhine hiç bir delil olmamasına karşın normalde kendi lehine olan delillerle mahkumiyet kararını aldığını öne sürmüştü. Geçtiğimiz kasım ayından bu yana verilen hapis cezasını çekmek için New Jersey Fort Dix Cezaevi’nde bulunan Kuyumcu, adil yargılanmadığı gerekçesiyle hapis cezası kararının bozulması için temyiz mahkemesine başvurmuştu.
“Kardeşim suçsuz temyiz mahkemesi kararı bozup tahliye kararı alacaktır”
Kuyumcu’nun ağabeyi Nail Şengün, temyiz mahkemesinin aldığı son kararı Amerika’nın Sesi’ne değerlendirdi.
Şengün, “Kardeşim Erdal’ın almış olduğu hapis cezasının temyiz mahkemesinde bozulacağına ve kardeşimin en kısa sürede tahliye edileceğine inanıyorum. Başından beri onun suçsuzluğuna inandık. İşlenmeyen bir suç için hüküm giydi. Yargı bir başka mahkemenin yaptığı hatanın farkına vardı. Kardeşime karşı yapılan adaletsizliğin ve hukuksuzluğun giderileceğine inanıyorum. Kardeşim suçlamalarla ilgili verdiği ilk ifadesinde dürüst bir şekilde, ‘Eğer benim aracılığını yaptığım bir ürün İran’a gitmişse bunda benim de suçum var’ demişti’. Erdal’ın nükleer başlıklarda kullanılan bir metal tozunu Ohio’daki bir Amerikan firmasından alıp Türkiye’deki firma aracılığıyla İran’a sattığını iddia ettiler. Gerçekler ortaya çıktı. İran’a giden metal tozunun Almanya menşeili olduğu. Almanya’daki bir firmadan satın alınıp Türkiye’deki firma aracılığıyla İran’a satıldığı belirlendi. Savcılık bu satışın gümrük belgelerini kardeşimin aleyhine delil olarak mahkemeye sundu. Amerika’dan İran’a kardeşim aracılığıyla hiç bir mal gitmemiş. Peki suç nerede? Almanya’dan başka bir firmanın İran’a sattığı malın sorumlusu ve suçlusu kardeşim Erdal nasıl olabiliyor. Bir üst mahkeme bu yanlışlığın farkına varacak. Suçsuz olan kardeşim temyiz mahkemesinden çıkacak karar sonrasında tahliye edilecek” diye konuştu.
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