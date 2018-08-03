Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı

Erdoğan ekonomi, sanayi ve istihdam konusunda pek çok mesaj verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri ile birlikte geçilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ilk 100 günde gerçekleştirmeyi hedefledikleri icraat programını Beştepe Millet ve Kültür Kongre Merkezi'nde açıkladı. İlk 100 günde tamamlanacak proje sayısının binin üzerinde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, öncelikli olarak gördükleri 400 projenin ise programa dâhil edildiğini kaydetti. "Yaklaşık 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirilecek 400 proje, adeta yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır" ifadesini kullanan Erdoğan'ın açıkladığı projeleri içerisinde savunma, istihdam, iskân, dış politika ve güvenlik alanında hükümetin atmayı planladığı adımları listeledi. "Yastık altındaki dövizleri çıkarın" Erdoğan ekonomi alanındaki mesajlarında, kişi başına düşüne milli geliri arttırdıklarını söyledi ve 15 Temmuz 2106 darbe girişiminin Türk ekonomisini hedef aldığını kaydetti. Türkiye'nin "ekonomi savaşıyla karşı karşıya" olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, savaştan galip çıkılacağını dile getirdi.

Kamu kaynaklarının tek elde toplanması gerektiğini de belirten Erdoğan, vatandaşa seslenerek yastık altındaki menkullerini ekonomiye kazandırma çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı bu konuda "Dolar ve avrolarınızı, altınlarınızı çıkarın. Yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun" ifadesini kullandı. Erdoğan ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının "tek taraflı" raporları nedeniyle karşılaşılan sorunlara değindi ve karşılaşılan zorlukları aşmak için Çin piyasasına yöneldiklerini ve ilk defa Çin yuanı cinsinde tahvil ihracı yaptıkları bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı, Çin'in yanı sıra Meksika, Rusya ve Hindistan pazarlarının Türkiye'nin gözünü çevirdiği pazarları olduğunu kaydetti. Savunma sanayi yatırımları Türkiye'nin kendi kendine yeterli bir savunma sanayisi kurmayı hedeflediğini kaydeden Cumhurbaşkanı, lazer silahından uydu fırlatma projelerine, insansız hava aracı, helikopter motoru ve savaş uçağı tasarımından mühimmata kadar bir yelpaze içinde projeler geliştirildiğini belirtti.

"Geçtiğimiz beş yılda yaşananlar savunma sanayisinin önemini gösteriyor. Güçlü ordu demek hem sayısal olarak yeterli hem de aracından mühimmatına ve yazılımına kadar sizin kontrolünüzde donanıma sahip bir ordu demektir" diyen Cumhurbaşkanı, bu alandaki çalışmaların taviz verilmeden devam edeceğini açıkladı. İskân hedefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin ilk 100 gününde gerçekleştirilmesi hedeflenen diğer bir icraatın ise Kanal İstanbul Projesi kapsamında taşınmaz malların devrinin tamamlanması, çevre düzeni ve imar planlarının onaya sunulması olduğunu söyledi. Ek olarak, oluşturulacak kanalın her iki tarafına butik şehirlerin kurulacağını belirtti. Erdoğan ayrıca, "Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankası'nı tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz" sözlerini kullandı. Kamuya atamalar Cumhurbaşkanı, 20 bin sözleşmeli öğretmenin yanı sıra, güvenlik birimleri için 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi, 500 jandarma subayı, 4 bin 156 astsubay, 10 175 uzman erbaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı için 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alınacağını belirtti.