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Erdoğan: 15 Temmuz'u unutturmayacağız

15.07.2018 17:50 | Son Güncelleme

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminde ölenler tören ve etkinliklerle anılıyor.

Erdoğan: 15 Temmuz'u unutturmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz vesilesiyle yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'u unutturmayacağız, unutmayacağız" dedi.15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen darbe girişiminin yıldönümünde Türkiye genelinde anma törenleri ve etkinlikler düzenlendi.

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Beştepe Millet Camii'nde, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde ölenler için Hatm-i Şerif Merasimi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okudu.

Erdoğan ayrıca, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda darbe girişimi sırasında ölenlerin yakınları ve darbe girişiminde yaralananlarla bir araya geldi.

Erdoğan yaptığı konuşmada, yeni yönetim sistemine değinerek, "Yeni yönetim sistemiyle, karar alma ve uygulama mekanizmalarını tıkayarak Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendirenlerin bir kozlarını daha ellerinden aldıklarını" belirtti.

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Gülen yapılanmasına da değinen Erdoğan, "FETÖ ihanet çetesinin PKK, DEAŞ, diğer terör örgütleri gibi tek hedefi ülkemizin birliği, beraberliği ve geleceğidir" dedi Erdoğan, "15 Temmuz gecesi milletimizin sergilediği kahramanlığın sırrını keşfetmek isteyen, asırlardır süregelen bu büyük mücadeleye bakmalıdır. FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok. 15 Temmuz'u unutturmayacağız, unutmayacağız. Milletimiz asırlardır sahada kanıyla, canıyla ve bileğinin hakkıyla kazandıklarını masada söz oyunlarıyla, diplomasi tuzaklarıyla, gafletle ve hatta ihanetle kaybetmekten bıkıp usanmıştır. Biz kaybetmeyeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 15 Temmuz'un yıl dönümü vesilesiyle Hürriyet Gazetesi'nin çıkardığı "15 Temmuz Destanı" gazetesi için bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un sonuçları itibarıyla ülke, millet ve gelecek için hayırlara vesile olduğunu söyleyerek, "darbecilerin, milletin direnişi karşısında ilk kez bozguna uğradığı bu zaferin, ülkede yeni bir dönemin kapılarını araladığını" ifade etti. Erdoğan yazısında, "29 gün süren demokrasi nöbetleriyle ülke sathında devam eden, 7 Ağustos'ta Yenikapı Meydanı'nda ete kemiğe bürünen o diriliş sürecinin sonunda, 16 Nisan Halkoylaması ve 24 Haziran seçimleriyle Türkiye'yi yeni bir yönetim sistemine kavuşturduk" ifadesine yer verdi.

Darbe girişiminin ardından "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" adını alan köprü etkinlikler vesilesiyle Türkiye saati ile 14.00'den itibaren trafiğe kapatıldı. Köprünün etkinlikler sona erene kadar kapalı kalacağı açıklandı.

dpa,DW/HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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