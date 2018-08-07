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Erdoğan 28-29 Eylül'de Almanya'ya geliyor

07.08.2018 18:31 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya devlet ziyareti gerçekleştireceği açıklandı.

Erdoğan 28-29 Eylül'de Almanya'ya geliyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya devlet ziyareti düzenleyeceği duyuruldu.

Almanya Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın ziyaret sırasında Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geleceğini açıkladı.

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