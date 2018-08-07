Erdoğan 28-29 Eylül'de Almanya'ya geliyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya devlet ziyareti düzenleyeceği duyuruldu.
Almanya Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın ziyaret sırasında Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geleceğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!
İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!
ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 'dolar' iddialarına yalanlama
CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama
Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay
Bin 800 yıllık yönetim merkezi tarihe ışık tutuyor
Gizli dünyaya açılan kapı
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Okuyucu Yorumları 0 yorum