Erdoğan 28 Eylül’de Almanya’da

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in sözcüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almaya’ya resmi bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

Sözcü, Erdoğan’ın Başbakan Angele Merkel’le görüşüp görüşmeyeceğini belirtmedi.

Merkel’in ofisinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Edoğan’ın Almanya ziyareti haftalardır konuşulsa da konuyla ilgili bir tarih açıklanmıyordu.

Son dönemde bir dizi olay nedeniyle gerilen iki ülke ilişkileri açısından ziyaret oldukça önem taşıyor.

