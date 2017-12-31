Erdoğan 5 Ocak'ta Fransa'ya gidiyor

Görüşmede Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele gibi konuların ele alınması bekleniyor.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak 5 Ocak'ta Fransa'yı ziyaret edeceğini söyledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre ziyarette iki lider Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konuları ve Türkiye-AB ilişkilerini ele alacak.
Kalın yazılı açıklamasında ziyaretle ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımız, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek ve ikili ve bölgesel konuları ele alacak. Fransa yaklaşık altı asırlık tarihi ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğumuz, önemli bir ticari ve ekonomik ortağımız, önde gelen bir müttefikimizdir. Terörle mücadele başta olmak üzere, küresel ve bölgesel sınamalar karşısında Fransa ile her düzeyde yoğun bir diyalog sürdürülmektedir" dedi.
İki ülke arasındaki köklü ilişkilerin karşılıklı yatırımlar, enerji, savunma sanayisi, bilim ve teknoloji, ulaştırma, kültür ve eğitim gibi önemli projelerle daha da pekiştiğini söyleyen İbrahim Kalın açıklamasına şöyle devam etti:
"Fransa'da yaşayan yaklaşık 700 bin nüfuslu Türk toplumu, ülkelerimiz arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Fransa’yla işbirliğimizin karşılıklı olarak milletlerimizin ve tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edecektir."
Fransa Suriye'deki kriz ve bölgedeki güvenlik politikaları konusunda Ankara ile sıkı bir iletişim içinde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yapmıştı.
AFP/DPA, HT/BW
© Deutsche Welle Türkçe
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