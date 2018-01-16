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Erdoğan 5 Şubat'ta Papa'yı ziyaret edecek

16.01.2018 19:30 | Son Güncelleme 5 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko‘yu 5 Şubat tarihinde Vatikan’da ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko'nun davetlisi olarak 5 Şubat tarihinde Vatikan'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Vatikan, buluşmanın olağan olduğu üzere Papa'nın resmi ikametgâhı olan Apostolik Saray'ın kütüphanesinde gerçekleşeceğini doğruladı. Görüşmede Kudüs konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrasında Papa ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre görüşmede üç semavi din için de kutsal olan Kudüs kentinin statüsünün korunmasının son derece önemli olduğu vurgulanmıştı. Papa Françesko ve Erdoğan ayrıca ikili ilişkileri ve uluslararası konuları yüz yüze görüşmek üzere bir araya gelme hususunda mutabık kalmıştı. Vatikan Sözcüsü aralık ayında gerçekleşen telefon görüşmesinin Erdoğan'ın isteği üzerine yapıldığını teyit etmiş ancak görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapmamıştı.

Erdoğan 1959 yılından bu yana Papa'yı Vatikan'da ziyaret eden ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olacak. Daha önce 11 Haziran 1959 tarihinde dönemin cumhurbaşkanı Celal Bayar, Papa XXIII. Ioannes'i Vatikan'da ziyaret etmişti.

Vatikan ile Türkiye arasında ilişkiler 1960 yılında, Papa XXIII. Ioannes döneminde tam diplomatik ilişkiler seviyesine yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Françesko'yu Kasım 2014'te Ankara'da ağırlamıştı. 2015 yılında Ermenistan'ı ziyaret eden Papa Françesko'nun 1915 yılında yaşanan olayları soykırım olarak tanıması iki ülke arasında diplomatik kriz yaratmıştı. Türkiye tepki olarak Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı'yı istişarelerde bulunmak için geri çağırmış, Paçacı 2016 yılında tekrar görevine dönmüştü.

DW, AFP, KNA/EC,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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