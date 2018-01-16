Erdoğan 5 Şubat'ta Papa'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko'nun davetlisi olarak 5 Şubat tarihinde Vatikan'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Vatikan, buluşmanın olağan olduğu üzere Papa'nın resmi ikametgâhı olan Apostolik Saray'ın kütüphanesinde gerçekleşeceğini doğruladı. Görüşmede Kudüs konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrasında Papa ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre görüşmede üç semavi din için de kutsal olan Kudüs kentinin statüsünün korunmasının son derece önemli olduğu vurgulanmıştı. Papa Françesko ve Erdoğan ayrıca ikili ilişkileri ve uluslararası konuları yüz yüze görüşmek üzere bir araya gelme hususunda mutabık kalmıştı. Vatikan Sözcüsü aralık ayında gerçekleşen telefon görüşmesinin Erdoğan'ın isteği üzerine yapıldığını teyit etmiş ancak görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapmamıştı.

Erdoğan 1959 yılından bu yana Papa'yı Vatikan'da ziyaret eden ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olacak. Daha önce 11 Haziran 1959 tarihinde dönemin cumhurbaşkanı Celal Bayar, Papa XXIII. Ioannes'i Vatikan'da ziyaret etmişti.