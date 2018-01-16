Erdoğan 5 Şubat'ta Vatikan'a gidiyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco ile görüşmek üzere 5 Şubat'ta Vatikan'a geliyor. Erdoğan, 1959'dan bu yana Vatikan'a resmi ziyarette bulunan ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Papa Francesco, "Kudüs'ün BM kararlarıyla belirlenmiş statükosuna saygı gösterilmesi" çağrısı yapmış ve Kudüs'ün Yahudiler, Hristiyanları ve Müslümanlar için kutsal olan bir kent olduğunu vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Kudüs konusunda konuşmak için geçen ay içinde Papa'yı iki kez telefonla aramıştı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Erdoğan, Papa Francesco'ya, "Kudüs'te mevcut durumun korunması yönündeki çağrısından dolayı takdirlerini iletmişti".

Erdoğan, Aralık ayı sonunda bir yurtdışı ziyaretinde uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada da Papa ile Kudüs meselesini konuşmak üzere Vatikan'a gelme niyetinden söz etmiş ve "Belki bir Vatikan ziyaretimiz olabilir. Papa biliyorsunuz beni ziyaret etmişti. Şimdi iade-i ziyaret yapabilirsek, bu konuları Papa'yla yüzyüze de görüşme imkanımız olabilir" demişti.