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Erdoğan 5 Şubat'ta Vatikan'a gidiyor

16.01.2018 16:32 | Son Güncelleme 8 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1959'dan bu yana Vatikan'a resmi ziyarette bulunan ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olmaya hazırlanıyor. Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco ile görüşecek.

AFP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco ile görüşmek üzere 5 Şubat'ta Vatikan'a geliyor. Erdoğan, 1959'dan bu yana Vatikan'a resmi ziyarette bulunan ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Papa Francesco, "Kudüs'ün BM kararlarıyla belirlenmiş statükosuna saygı gösterilmesi" çağrısı yapmış ve Kudüs'ün Yahudiler, Hristiyanları ve Müslümanlar için kutsal olan bir kent olduğunu vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Kudüs konusunda konuşmak için geçen ay içinde Papa'yı iki kez telefonla aramıştı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Erdoğan, Papa Francesco'ya, "Kudüs'te mevcut durumun korunması yönündeki çağrısından dolayı takdirlerini iletmişti".

Erdoğan, Aralık ayı sonunda bir yurtdışı ziyaretinde uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada da Papa ile Kudüs meselesini konuşmak üzere Vatikan'a gelme niyetinden söz etmiş ve "Belki bir Vatikan ziyaretimiz olabilir. Papa biliyorsunuz beni ziyaret etmişti. Şimdi iade-i ziyaret yapabilirsek, bu konuları Papa'yla yüzyüze de görüşme imkanımız olabilir" demişti.

Vatikan Basın Ofisi, Erdoğan'ın Papa ile görüşmesinin 5 Şubat'ta gerçekleşeceğini belirtti.

Ziyaretle ilgili bilgi talebimize yanıt veren Vatikan Basın Ofisi Müdür Yardımcısı Paloma García Ovejero, Papa'nın 5 Şubat sabahı Papalık Sarayı'nda Erdoğan'ı kabul edeceğini söyledi.

Vatikan'a yakın kaynaklar, ziyaret talebinin Türkiye tarafından geldiğini belirtiyor.

Son ziyaret 1959'daVatikan'a Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı düzeyinde son ziyaret 1959 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından yapılmıştı. Vatikan-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler de bu ziyaretin ardından 1960'ta kurulmuş ve karşılıklı büyükelçilikler açılmıştı.

Erdoğan, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Vatikan'ı ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olacak.

EPATürkiye'ye Papa ziyaretleri ise 1967, 1979, 2006 ve 2014 yıllarında gerçekleştirildi.

Diplomatik ilişkiler "Türk Papa" döneminde kurulduVatikan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinde, "Türk Papa" olarak da anılan Papa Roncalli'nin büyük etkisi oldu.

1935-1944 yılları arasında Türkiye'de Vatikan'ı temsilen görev yapan Monsenyör Angelo Giuseppe Roncalli, 1958'te ise Papa seçilerek 23. Giovanni adını aldı.

Türkiye ile Vatikan arasında resmi diplomatik ilişkiler de 1960'ta, Papa 23. Giovanni döneminde başladı. Roncalli, Türkiye'ye aşinalığı ve sevgisi nedeniyle "Türk Papa" olarak da anılıyor.

Vatikan-Türkiye ilişkileri 'Türk Papa'yla başladıVatikan'ın Kadın Danışma Kurulu'nda bir Türk gazeteci

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