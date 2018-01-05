Erdoğan: ABD ile aramızdaki hukuk hükmünü yitiriyor

AFP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, ABD'de eski Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı İran'a yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesi davasına değindi.

"Amerika şu anda çok ciddi bir kumpaslar zinciri içerisinde bir süreç işletiyor. Sadece hukukta değil, ekonomi alanında da kumpaslar var" diyen Erdoğan, davanın Halkbank ile ilgisinin olmadığını savundu.

Erdoğan " (Reza) Zarrab konusu ile bütünleştirmek sureti ile bir yerlere vardılar. Çok daha çirkin olanı, bu davalarda, duruşmalarda süreç çok farklı işletildi. Amerika'nın adalet anlayışı buysa o zaman dünya yandı. Amerika adalet anlayışını gözden geçirmeli" diye konuştu.

Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi taleplerine ABD'den cevap alınmadığını da üstü kapalı olarak hatırlatan Erdoğan, "ABD ile aramızdaki uluslararası hukuk hükmünü yitiriyor" diye konuştu.

Erdoğan "Benim ülkemde bize karşı bir darbe girişiminde bulunacaklar, bulunanları kendilerine tahsis ettikleri 400 dönümlük arazide paşalar gibi yaşatacaklar. Kendilerine giden 85 kolinin üzerinde, şimdi 100 koliyi bulmuştur, verilmiş kararlarla ilgili olarak da hiçbirini itibara almayacaklar" dedi.