Erdoğan: ‘ABD ile Görüşmeler 8 Mart’ta Başlıyor’

Erdoğan, Afrika seyahati çerçevesinde kendisine uçakta eşlik eden gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hürriyet Gazetesi’nde yayımlanan habere göre; Erdoğan, ABD ile Türkiye ilişkilerindeki görüşme trafiğine ilişkin “General H. R. McMaster’ın gelişinde İbrahim Kalın Bey’in görüşmesi oldu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın ziyareti oldu. Önce benim bir kabulüm oldu, kendisiyle uzun uzun konuştuk. Ertesi gün Mevlüt Bey’in (Çavuşoğlu) görüşmesi oldu. Biz ABD’nin bizlerle konuştukları ile arazide yaptıkları arasında bir uyum olmasını arzuluyoruz. Söylenilenler ile yapılanların farklı olması elbette kabullenilemez. Bu çerçevede temaslar devam ediyor. Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm bulma amacıyla oluşturulan teknik komitelerin ilk toplantısı Suriye gündemiyle 8 Mart’ta gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantının ise 19 Mart’ta yapılması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

ABD ile Türkiye arasında Suriye konulu görüşmeler sürecinde Zeytin Dalı Harekatı’nın sürdürüleceğini de kaydeden Erdoğan, “Bu süreçte biz Afrin’i terörden arındırmaya yönelik operasyonumuza devam ediyoruz. Orada PYD-YPG çökmüştür. An itibarıyla orada 540 kilometrekarelik bir alanı kontrol altına aldık. Cerablus, Rai, Bab’da kontrol altına almış olduğumuz alan 2 bin kilometrekare. Tabii ki Afrin, şartları çok daha zor olan bir bölge. Zor olan bölge aşıldı. Kolay olan bölgeye geliyoruz. Orası hilal gibi çevrildi. Artık sınırlarımızı rahatsız edecek koşullar büyük ölçüde kalkmış vaziyette. Bu, ordumuzun işini daha da kolaylaştıracak. TSK’nın gerek havadan gerek karadan müdahalesi yoğun şekilde devam ediyor. Bu süreçte rehavete kapılmamak son derece önemli” dedi. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce başarılı bir askeri operasyon yürütüldüğünü de anlattı.

Erdoğan, ayrıca PYD Eski Eş Genel Başkanı Salih Müslim’in serbest bırakıldığı Çek Cumhuriyeti’ne karşı da tepkiliydi. Erdoğan, “Dışişleri Bakanımızın, Adalet Bakanımızın muhataplarıyla görüşmüş olmalarına rağmen bunlar, adil olmayan bir yola tevessül ederek onu serbest bıraktılar. Peki neden aldınız, neden bıraktınız? 24 saat içinde ne değişti? Serbest bırakma kararı, Çekya’yı teröre destek veren bir ülke konumuna düşürmüştür. Bunun başka türlü izahı olamaz, bize bunu anlatamazlar. Terörist başını serbest bırakmak, teröre destek vermek demektir. Bu hadisenin başka izahı olamaz” diye konuştu.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Fransa’nın Türkiye’den Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye’de ateşkes kararına uymasını istediği yönündeki haberlere karşı çıktı. Erdoğan, “(Macron) O tür bir şeyden bahsetmedi. Afrin’de biz, terör unsurlarıyla mücadele ediyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Orada ulusal güvenliğimiz için de tehdit oluşturan terör unsurlarına karşı mücadele ediyoruz” açıklaması yaptı.