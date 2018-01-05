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Erdoğan: ‘ABD ile Uluslararası Anlaşmalar Hükmünü Yitirdi’

05.01.2018 17:42 | Son Güncelleme 6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa’ya hareketinden önce yaptığı açıklamada Hakan Atilla davasının kumpas olduğunu söyledi ve “O zaman ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukuk da hükmünü yitiriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta görülen Mehmet Hakan Atilla davasında jüri kararının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmek üzere Paris'e gitmeden önce Atatürk Havaalanı'nda konuşan Erdoğan, ABD ile Türkiye arasındaki uluslararası hukuk anlaşmalarının hükmünü yitirdiğini söyledi.

Erdoğan, Amerika'nın çok ciddi bir kumpasın içinde olduğunu söyledi ve "O zaman ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukuk da hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç, üzülerek söylüyorum ki böyle işleyecek" dedi.

Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, hakkındaki altı ayrı iddianın beşinden suçlu bulunmuştu. Bunlar arasında ABD ve özellikle de Amerika Maliye Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, İran'a uygulanan Amerikan ambargosu ve Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, Amerikan bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak ve yasadışı finansal işlemlere bilinçli olarak göz yummak var. Jüri, Atilla'yı sadece kara para aklama suçlamasından suçlu bulmadı.

Türkiye ise davanın sahte delillere dayandığını söylüyor ve Amerikan yargısını 2016'daki darbe girişimimin arkasında olduğunu söylediği Fethullah Gülen yapılanmasıyla işbirliği yapmakla suçluyor.

"İran'da istikrar sağlanacak"

Erdoğan, İran'ın Meşed kentinde bir hafta önce başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerine de değindi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ülkedeki durumun haftasonuna kadar normale döneceğini söylediğini söyledi. Gösterilerde şu ana kadar 21 kişi hayatını kaybetti.

Paris'te protestolar

Öte yandan Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanırken Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye'de medya üzerindeki baskıları protesto etti.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da düzenlenen başarısız darbe girişiminin ardından 50 bin kişi hapse atıldı, 150 bin kişi ise işlerinden oldu.

Göstericiler Paris'teki Türk Büyükelçiliği'ne yürümek istedi ancak polis tarafından engellendi. Eyleme katılanlar 73 yaşındaki gazeteci Şahin Alpay'ın, Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel'in ve Ahmet Şık'ın resimlerini taşıdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çarşamba günü yeni yıl konuşması sırasında Erdoğan ile yapacağı görüşmede Türkiye'de basın özgürlüğü konusunu gündeme getireceğini belirtmişti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bırak sen BOP başkanı su kaçağı var..... hayırsever iş adamı bayrağımızı kullanarak ulusa sesleniş yaptırılan hayatından endişe duyulup 2 sefer nota verilen cari açığın yüzde 20 kapatan ödüller verilen REZA bağırıyor altıma yatana milyon dolarlar verdim diye yüzleşmediğiniz... için ucunun kime dokunduğu malum
Bırak sen BOP başkanı su kaçağı var..... hayırsever iş adamı bayrağımızı kullanarak ulusa sesleniş yaptırılan hayatından endişe duyulup 2 sefer nota verilen cari açığın yüzde 20 kapatan ödüller verilen REZA bağırıyor altıma yatana milyon dolarlar verdim diye yüzleşmediğiniz... için ucunun kime dokunduğu malum .....
YILLARCA FETOŞLA BERABER AĞLA SONRA EFELİK YAP RUS UCAĞINI BEN DÜŞÜRDÜM DE SIKINCA FETOŞ HOCAM DÜŞÜRDÜ DE PUTİNE KIRK TAKLA AT PARALARI SIFIRLA FETO DE KURTUL ŞİMDİ ABD DE KURTUL PEKİ ALLAHIN HUZURUNDA GEMİCİKLER NEREDEN ĞELDİ EMEKLİ ENİŞTEN MİLYON DOLARLARI NERDEN BULDU DEDİKLERİNDE ZEBANİLERE NE CEVAP VERECEKSİN MÜNKER YALAN MI SÖYLÜYOR DİYECEKSİN
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