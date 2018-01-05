Erdoğan: ‘ABD ile Uluslararası Anlaşmalar Hükmünü Yitirdi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta görülen Mehmet Hakan Atilla davasında jüri kararının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmek üzere Paris'e gitmeden önce Atatürk Havaalanı'nda konuşan Erdoğan, ABD ile Türkiye arasındaki uluslararası hukuk anlaşmalarının hükmünü yitirdiğini söyledi.
Erdoğan, Amerika'nın çok ciddi bir kumpasın içinde olduğunu söyledi ve "O zaman ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukuk da hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç, üzülerek söylüyorum ki böyle işleyecek" dedi.
Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, hakkındaki altı ayrı iddianın beşinden suçlu bulunmuştu. Bunlar arasında ABD ve özellikle de Amerika Maliye Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, İran'a uygulanan Amerikan ambargosu ve Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, Amerikan bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak ve yasadışı finansal işlemlere bilinçli olarak göz yummak var. Jüri, Atilla'yı sadece kara para aklama suçlamasından suçlu bulmadı.
Türkiye ise davanın sahte delillere dayandığını söylüyor ve Amerikan yargısını 2016'daki darbe girişimimin arkasında olduğunu söylediği Fethullah Gülen yapılanmasıyla işbirliği yapmakla suçluyor.
"İran'da istikrar sağlanacak"
Erdoğan, İran'ın Meşed kentinde bir hafta önce başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerine de değindi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ülkedeki durumun haftasonuna kadar normale döneceğini söylediğini söyledi. Gösterilerde şu ana kadar 21 kişi hayatını kaybetti.
Paris'te protestolar
Öte yandan Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanırken Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye'de medya üzerindeki baskıları protesto etti.
Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da düzenlenen başarısız darbe girişiminin ardından 50 bin kişi hapse atıldı, 150 bin kişi ise işlerinden oldu.
Göstericiler Paris'teki Türk Büyükelçiliği'ne yürümek istedi ancak polis tarafından engellendi. Eyleme katılanlar 73 yaşındaki gazeteci Şahin Alpay'ın, Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel'in ve Ahmet Şık'ın resimlerini taşıdı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çarşamba günü yeni yıl konuşması sırasında Erdoğan ile yapacağı görüşmede Türkiye'de basın özgürlüğü konusunu gündeme getireceğini belirtmişti.
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