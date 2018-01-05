Erdoğan: ‘ABD ile Uluslararası Anlaşmalar Hükmünü Yitirdi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta görülen Mehmet Hakan Atilla davasında jüri kararının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmek üzere Paris'e gitmeden önce Atatürk Havaalanı'nda konuşan Erdoğan, ABD ile Türkiye arasındaki uluslararası hukuk anlaşmalarının hükmünü yitirdiğini söyledi.

Erdoğan, Amerika'nın çok ciddi bir kumpasın içinde olduğunu söyledi ve "O zaman ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukuk da hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç, üzülerek söylüyorum ki böyle işleyecek" dedi.

Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, hakkındaki altı ayrı iddianın beşinden suçlu bulunmuştu. Bunlar arasında ABD ve özellikle de Amerika Maliye Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, İran'a uygulanan Amerikan ambargosu ve Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, Amerikan bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak ve yasadışı finansal işlemlere bilinçli olarak göz yummak var. Jüri, Atilla'yı sadece kara para aklama suçlamasından suçlu bulmadı.