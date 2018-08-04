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Erdoğan: ABD'li iki bakanın Türkiye'deki mal varlıklarını donduruyoruz

04.08.2018 12:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım kararına misilleme olarak ABD İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'nın Türkiye'deki mal varlıklarını donduracaklarını açıkladı. Ankara'da AKP Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz dün akşama kadar sabrettik. Ben de bugün arkadaşlarıma talimatı yolluyorum. Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını varsa donduracağız" dedi.

Erdoğan: ABD'li iki bakanın Türkiye'deki mal varlıklarını donduruyoruz

Erdoğan: ABD'li iki bakanın Türkiye'deki mal varlıklarını donduruyoruz

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