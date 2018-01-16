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Erdoğan ABD’ye Karşı NATO Çağrısı

16.01.2018 18:03 | Son Güncelleme 7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO’yu, Suriye’de Kürtler’in öncülüğünde 30 bin kişilik güç oluşturma planlarından dolayı Amerika’ya karşı tavır almaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'yu, Suriye'de Kürtler'in öncülüğünde 30 bin kişilik güç oluşturma planlarından dolayı Amerika'ya karşı tavır almaya çağırdı.

Türkiye, terör örgütü PKK'yla bağlantılı gördüğü Suriyeli Kürt milislere karşı Suriye'de yeni bir askeri operasyon başlatma tehdidinde bulunuyor.

Erdoğan dün de Amerika'yı, Suriye'de Türkiye sınırı boyunca "terör ordusu” kurmakla suçlamıştı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde, tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz” dedi.

NATO'dan yapılan açıklamada ise, Türkiye'nin "çok değerli bir müttefik” olduğu belirtilerek, ittifakın Türkiye'nin savunmasına bağlılık gösterdiği kaydedildi. Ancak açıklamada, NATO'nun Suriye'de sahada varlığının olmadığına dikkat çekilerek, bunun ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonu ilgilendiren bir mesele olduğu ifade edildi.

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ABD'nin IŞİD'e karşı savaşta YPG'ye desteği nedeniyle gerilim yaşıyor. Türkiye bu grubu güvenliğine büyük bir tehdit olarak görüyor.

Koalisyon, gelecek yıllarda 30 bine ulaşması beklenen yeni gücün, Suriye'de IŞİD'in tekrar ortaya çıkmasını önlemeye yönelik stratejinin kilit bir unsuru olduğunu belirtiyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, AKP grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Afrin'e yönelik operasyonun ne zaman yapılacağı” sorusu üzerine, "Ben her zaman ne diyorum? 'Bir gece ansızın.' Çünkü savaş stratejisinde geceler biliyorsunuz sayısızdır. Bir gece..." dedi.

Erdoğan, Afrin operasyonuna Suriyeli muhaliflerin de dahil olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Muhalifler) Tabii olacak, beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele, bizim için değil. Biz onlara, topraklarına sahip çıkmaları için, bu kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz. Çünkü biz bugün onlara yardımcı olmazsak, yarın orada bizim için bir tehdit kuşağı oluşacak... Amerika 11-12 bin kilometreden gelecek, burada kendisine bir ordu oluşturacak ve adını da ne koyacak? 'Sınır güvenliği.' Neyin sınır güvenliği? Bakın şu anda Suriye'de rejim, 'Bu bizim için bir tehdit oluşturur' diyor ve kesinlikle böyle bir oluşuma onlar da sıcak bakmıyor" diye konuştu.

"ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmeniz olacak mı?" sorusunu Erdoğan, "Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem" diye yanıtladı

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son gelişmelere ilişkin görüşmesinin olup olmadığı" yönündeki soruya ise Erdoğan, "Oluyor. Daha iki üç gün önce konuştuk, telefon diplomasimiz devam ediyor." karşılığını verdi.

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