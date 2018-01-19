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'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

DÜNYA HABERLERİ | 19.01.2018 10:58 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ankara’nın desteğiyle faaliyet yürüten Özgür Suriye Ordusu’nu (ÖSO) temsil eden bir heyetin ABD yönetimiyle yeni bir çalışma planı yapmak için temasa geçtiği öne sürüldü.

Habertürk Washington temsilcisi Serdar Turgut bugünkü yazısında, ÖSO heyetinin Washington’a gidip bazı kongre üyeleri ve Beyaz Saray’dan Ulusal Güvenlik Konseyi ile masaya oturduğunu yazdı.

İRAN’A KARŞI ÖSO

Serdar Turgut bilgiyi verdi: “ÖSO heyetinin, Amerikan yönetimine CIA’nın durdurduğu olduğu eğit-donat programını yeniden başlatması gerektiği mesajını verdiği belirtildi. Buna gerekçe olarak da ÖSO heyetinin, ‘Eğer Amerika, bölgemizde artan İran etkisine karşı etkili durabilecek bir güç arayışı içindeyse bu ancak ÖSO olabilir’ dediği anlatılıyor. “

Türkiye’nin desteklediği ve oluşumuna büyük katkı yaptığı ÖSO’nun kurduğu temasın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye yüksek perdeden tepki gösterdiği günlere rastlaması dikkat çekti.

Serdar Turgut da yazısında bu konuda “Türkiye’nin haberi olup olmadığı netlik kazanmadı” diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Recep Tayyip Erdoğan Suriye YPG ÖSO Afrin

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
He he bizde inandık bu habere mynet. ABD den talimat geldi galiba. Bu haber gerçekten doğru bile olsa haber yapmak vatan hainliğidir. Bu haberin amacı Askerimizin savaşma azmini düşürmek olduğu anlaşılıyor. Biz Afrinde Suriye için değil vatanımız için savaşmaktayız.
AKP den IYI partiye neden geçtim; sürekli KANDIRILDIM diyerek ihanetini örtbas ediyor BOP görevini yapıp TÜRK milletinin basina çorap örüyor... bakin yavrum BOP kayigindan inin ESED dan ozur dileyin suriyelileri gonderin.. IRAN RUSYA ABD Suriye'den cekilmeli toprak butunlugu saglanmali deyin siz devlet yonetemezsiniz cunku TÜRK degilsiniz PAPA sizin babaniz haçlılar 15 yildir hep bizi KANDIRDINIZ kendiniz milyar dolarlari goturdunuz...
@mustafa.kh ya arkadaş vayan sever olmak herkesin görevi tamam da yalnız siyasi düşünmeyecen önünde savaş var tamam da şimdi ize saldırı varmı yok elin memleketinde savaşa girmek niye birileri bize saldırsa elbette karşı koyarız ama bizim sınıra saldırı yok peki benim sınır ötesinde işim ne ayrıca üyle basit değil bu işin ekonomisi var nbsan sağlığı var dünya yicareti var bi kıbrısta nekadar geriye gittik bu önemli ha birisi hep lider kalsın dersen o biriside önce ülke insanını düşünmeli yosa çok kurban verilir ama yarın senin beni verdiğim kurbanların hesabını kim verecek vatan sağolsun
@mustafa.kh ERKEN KONUŞMUŞSUN. BAHSE KONU YER ORTADOĞU. ALLAHU TEALA 124 BİN PEYGAMBER VE NEBİ Yİ BU TOPRAKLARA GÖREVLENDİRDİ. OKU VE DÜŞÜN ALLAHIN KİTABININ İLK EMİRLERİNDENDİR. FEVRİ VE SİYASİ DAVRANMIŞSIN. GÖRELİM MEVLA NEYLER.
Arapla yola çıkılmaz.!!!! al işte besle kargayı oysun gözünü...!
Vay ülkemin haline. Bu çapulculara güvenip yola çıkanlarda kabahat.Türkün Türkten başka dostu yoktur.
ARAP lar Tarih Boyunca TÜRKlerin Sırtınden Vurmuşlardır...! Ama Gel Velakin Bizlerdekilerin bu ARAP Aşkını da Anlamış değilim. Kısacası HAİM Millet bu ARAP lar
@raif_ulusoy_1927 araplar Türkiye nin en güzel yerlerinde ev arsa bir sürü mülk edindiler biz kendi ülkemizde ırgat gibi çalışmaktan kendi zenginliklerimizi yaşayamıyoruz ama suç bizde kendi kıymetini bilmezsen baştakiler mi bilecek bu baştakilerin macera tutkusu ve cahil cesareti bizi uçuruma kadar getirdi bakalım sonumuz iç savaşla mı gelir kıtlıklamı bilmiyorum ama cenabetlik başımızdakilerde
AKP den IYI partiye neden geçtim; sürekli KANDIRILDIM diyerek ihanetini örtbas ediyor BOP görevini yapıp TÜRK milletinin basina çorap örüyor... bakin yavrum BOP kayigindan inin ESED dan ozur dileyin suriyelileri gonderin.. IRAN RUSYA ABD Suriye'den cekilmeli toprak butunlugu saglanmali deyin siz devlet yonetemezsiniz cunku TÜRK degilsiniz PAPA sizin babaniz haçlılar 15 yildir hep bizi KANDIRDINIZ kendiniz milyar dolarlari goturdunuz...
tayyiple yola çıkılmayacağını anlamışlardır..daha sağlam bir ortak aramışlardır..
Afrinde topraklarini korkmaya çalisan kürtler terörist, süriyede çoluk cocuk yasli kadin demeden katleden ve bunlari turkienin besledigi öso ise özgür bir ordu öylemi?... Dur bakalim tasmaniz hala abd ve rusyanin elinde izin daha çikmadi size, hoş çıksa bile bir halt olacagi yok ya. olan masum askerime olacak. bu dunyada bilmem öbür dunyada yatacak yeriniz yok din düsmanlari.
Başımıza çorap örmeyi iyi biliyor bu araplar
Habertürk serdar...müneccimin böreğinimi yedin..yoksa sendede el mi var...hani o zat deyince,el alınca değişik güçlerin oluyomuş ya..salakları böyle kandırıyordu...sana dokundumu lan doğru söyle..eğer dokunduysa midene ediyim..kazım kartala gitseydin olum..
ne diyordu ÖSO türkiyenin emrini bekliyoruz diyorlardı eeee şimdi ne olduda amerikanın kucağına oturmaya gitmişler demekki gördükleri bişey var korktular şimdi sen bunlara güvenip heriflerin sınırından içeri girersen seni bunlar akadan vururlar hani tarihte geçer bi zamanlar yemende bunlar gibi olanlar ingilizlerle bir olup askerlerimizi ecdadımızı arkadan kahpece vurdular yav müslüman kardeş diyip işi yürütmeye çalışanlar bi düşünün allahu teala akıl vermiş işi siyaset hamasetine döküp naralar atmanın faydası topluma değil bizümrenin bekasına olur vatan için savaşılır
Işte kürtleri yok etmeye amaçlayan ISID in sakal kesmiş oso terurustleri ve himaye edilişi dünya bunu girmiyor mu sanyosunuz.
Bu ne biçim bir başlık erdoğan ABD ye sert çıktı! erdoğan kimki ABD ye sert çıkacak yandaş medyalığı bırakın koyunlar
Hep aynı film. Kandırıldım 1-2-3-4 ..... Baş rolde hep Abd, Rusya, biz mi figüran bile değiliz, Dekor niyetine kullanıyorlar. Hep hata hep özür. Atalarımızın önerisi Az laf çok iş.
Yine kandırıldılar zaar
Arkanızı Amerikaya verip gaza geliyorsunuz sonra donsuz teslim oluyorsunuz gaza gelmeyin akıllı olun akıllı Ölünüzü dirinizi her gün birinizi bir gün hepiniz. anlarsınız devamını
Bu Kürt düşmanı güruhla işbirliği yapan AKP'ye oy veren Kürt var mı hala?
Ha ha ha!!! Gene kandırıldı bopçu!
yaw cikar kandirildim der. ardindan bir cuma namazi unutturur herseyi. 2 paket makarnaya onurunu serefini satan olduktan sonra.
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