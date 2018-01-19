'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

Habertürk Washington temsilcisi Serdar Turgut bugünkü yazısında, ÖSO heyetinin Washington’a gidip bazı kongre üyeleri ve Beyaz Saray’dan Ulusal Güvenlik Konseyi ile masaya oturduğunu yazdı.
İRAN’A KARŞI ÖSO
Serdar Turgut bilgiyi verdi: “ÖSO heyetinin, Amerikan yönetimine CIA’nın durdurduğu olduğu eğit-donat programını yeniden başlatması gerektiği mesajını verdiği belirtildi. Buna gerekçe olarak da ÖSO heyetinin, ‘Eğer Amerika, bölgemizde artan İran etkisine karşı etkili durabilecek bir güç arayışı içindeyse bu ancak ÖSO olabilir’ dediği anlatılıyor. “
Türkiye’nin desteklediği ve oluşumuna büyük katkı yaptığı ÖSO’nun kurduğu temasın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye yüksek perdeden tepki gösterdiği günlere rastlaması dikkat çekti.
Serdar Turgut da yazısında bu konuda “Türkiye’nin haberi olup olmadığı netlik kazanmadı” diye yazdı.
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