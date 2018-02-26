Erdoğan Afrika Turunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beş gün sürecek kuzey ve batı Afrika gezisine başladı. Gezinin amacı Türkiye’nin kıtadaki etkinliğini artırmak olarak yorumlanıyor. Ancak Erdoğan’ın İslam vurgusunun bölgedeki gerilimleri artırabileceği yorumları yapılıyor.

Erdoğan, sırasıyla Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’ye gidiyor. Oxford Üniversitesi’nde Afrika uzmanı Emre Çalışkan’a göre Erdoğan 2005’ten bu yana Afrika’ya öncelik veriyor.

Çalışkan, “Başbakan olduğundan bu yana 24 kez Afrika’ya gitti. Cumhurbaşkanı olduğundan bu yana 12 kez gitti. Bazı nedenleri var, bunlar ekonomi, küresel lider olmak ve İslam’ı kullanmak” diyor.

Bu ayın başında bazı Afrikalı bakanlar İstanbul’da ağırlandı. Türkiye son 10 yılda Afrika’daki büyükelçiliklerini 3’e katladı. Yatırımlara rağmen geri dönüşüm pek de iç açıcı değil. Edam adlı düşünce kuruluşundan Mehmet Arda’ya göre bu durum Ankara’nın önceliklerinde değişikliğe neden oldu.

Arda, “Türkiye’nin Afrika’yla ticaretine baktığınızda 10 yıl öncesinin aynısı gibi. Türkiye unutulan bu ülkelerin dostuymuş gibi kendini gösteriyor. Bu politika daha çok dünya sahnesine çıkma modeline uyuyor” diyor.