Erdoğan: Afrin neyse Kıbrıs'taki haklarımız da odur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Kıbrıs'ın Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerini eleştirdi ve AB'den yapılan çağrılara yanıt verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Erdoğan, Akdeniz'deki gerilimle ilgili "sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler, dikkatimizden kaçıyor" diye konuştu. Erdoğan, "Türkiye'nin, güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek, Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten yabancı şirketlere, "Rum tarafına güvenerek hadlerini ve güçlerini aşan işlere alet olmamalarını tavsiye ettiklerini" belirten Erdoğan "Bunların efelikleri, bizim ordumuzu, gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye tarihten, anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan gelen haklarınının sonuna kadar takipçisidir ve takipçisi olacaktır. Bizim için Afrin neyse Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur" diye konuştu.

Kıbrıs'daki Rum hükümeti, Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerinin Türk ordusu tarafından engellendiğini söylemiş, Avrupa Birliği de pazartesi günü Türkiye'ye Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmalarını engelleme amacıyla Türk savaş gemileri tarafından oluşturulan ablukayı sona erdirme çağrısında bulunmuştu. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Pazartesi günü Ankara’yı "Kıbrıs'ın toprak egemenliğine saygılı olmaya" çağırmıştı.

DW, BD/HS

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