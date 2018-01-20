Kütahya'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkiye'nin Afrin'e operasyonunun sahada fiilen başladığını belirtti ve Menbiç'e de operasyon yapılacağını söyledi.
AKP Kütahya İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, ‘Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Menbiç de takip edecek' dedi.
Erdoğan, Amerika'yı, Menbiç'le ilgili verdiği sözleri tutmamakla suçladı ve Kürt milislerin, bölge IŞİD'den geri alındıktan hala terk etmediğini belirtti.
Erdoğan, 'Madem ki Menbiç'de bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, öyleyse bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz' dedi.
Türk Askeri Kuvvetleri de, Afrin'deki mevzileri hedef aldığını açıkladı.
TSK yaptığı açıklamada, son iki gündür yapılan taciz atışlarına karşılık olarak YPG'ye ait sığınak ve barınaklarını hedef aldığını belirtti.
ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!
ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama
Abdullah Gül'den Afrin mesajı
Dikkat çeken ayrıntı! İlk kez kullanıldı
Afrin operasyonunda son durum! İşte ilk fotoğraflar...
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum
Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım
Babası uyarıyor, o paylaşmaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...
Okuyucu Yorumları 0 yorum