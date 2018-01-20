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Erdoğan: 'Afrin Operasyonu Sahada Fiilen Başlamıştır'

20.01.2018 17:18 | Son Güncelleme 9 saat önce

Kütahya’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkiye’nin Afrin’e operasyonunun sahada fiilen başladığını belirtti ve Menbiç’e de operasyon yapılacağını söyledi. Türk Askeri Kuvvetleri de, Afrin’deki mevzileri hedef aldığını açıkladı.

Kütahya'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkiye'nin Afrin'e operasyonunun sahada fiilen başladığını belirtti ve Menbiç'e de operasyon yapılacağını söyledi.

AKP Kütahya İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, ‘Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Menbiç de takip edecek' dedi.

Erdoğan, Amerika'yı, Menbiç'le ilgili verdiği sözleri tutmamakla suçladı ve Kürt milislerin, bölge IŞİD'den geri alındıktan hala terk etmediğini belirtti.

Erdoğan, 'Madem ki Menbiç'de bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, öyleyse bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz' dedi.

Türk Askeri Kuvvetleri de, Afrin'deki mevzileri hedef aldığını açıkladı.

TSK yaptığı açıklamada, son iki gündür yapılan taciz atışlarına karşılık olarak YPG'ye ait sığınak ve barınaklarını hedef aldığını belirtti.

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