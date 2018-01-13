Erdoğan Afrin Operasyonu’nun Yapılacağını İma Etti

Türkiye'nin Suriye sınırı boyunca aktif politika izlediğini belirten Cumhurbaşkanı, "Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridorunu bıçakla keser gibi kesip attık. İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Menbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler. Dün Cerablus'tan El Bab'a kadar 3 bin DEAŞ'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha imha ederiz. Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar dönüp kendilerine bir baksınlar. Bu devletin tek bir çakıl taşını, milletin tek bir evladını kimseye kaptıracak değiliz” dedi.

Erdoğan: ‘Bölge politikalarımız ABD'yle yürütmek istiyoruz ama yılanla yatağa giren neticelerine katlanır'

Yaklaşık bir buçuk yıldır ABD ile YPG/PYG arasında devam eden işbirliğine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye bir kez daha "yılanla yatağı girmeyin” diyerek Suriyeli Kürt örgütle ilişkisine son verme çağrısında bulundu.

Erdoğan, "Suriye'deki terör örgütlerini destekleyen müttefiklerimizi kendilerini test etmeye davet ediyorum. Teröristin üzerine üniforma giydirince, barındığı binanın tepesine de kendi ülkenizin bayrağını dikince hakikatler ortadan kalkmıyor. Suriye'de terör örgütüne ABD'nin göndermiş olduğu silah sayısı 4 bin 900 TIR. Böyle müttefiklik olmaz. İki bin uçak dolusu silahı da derme çatma hava alanlarına inerek örgüte teslim ettiğini biliyoruz. Verdikleri silahların bir kısmı karaborsada satılmaya başladı. Bir kısmı da bize karşı kullanılıyor. Bölge politikalarımızı ABD ile yürütmek istiyoruz. Bu tek taraflı olmaz. Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. ABD, kendini kandırıp yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa, biz kendi başımızın çaresine bakarız” dedi.