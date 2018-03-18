Erdoğan: ‘Afrin Şehir Merkezi Kontrol Altına Alındı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e yönelik operasyonda sona gelindiği mesajını vererek, “Afrin şehir merkezi, TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır” dedi.
Erdoğan, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Günü” dolayısıyla Çanakkale Stadyumu’nda düzenlenen 103’ncü yıl anma törenine katıldı. Erdoğan, uluslararası kamuoyunda gece yarısından beri ne olduğu merak konusu olan Afrin’deki duruma ilişkin bilgi verdi. Erdoğan’ın konuşması öncesinde Dışişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı’na medya mensuplarınca yöneltilen sorular yanıtsız kaldı. Ancak sonrasında Erdoğan, Afrin mesajını saat 11.02’de Çanakkale’de verdi.
Afrin’in sabah 08.30 itibariyle tamamen kontrol altına alındığını açıklayan Erdoğan, Afrin’de zafer kazanıldığını söyleyerek, “Teröristlerin çoğu zaten kuyruklarını kıstırıp kaçmışlardır. Kalan kılıç artıklarını ve geride bıraktıkları tuzakları da özel birliklerimiz ve Özgür Suriye Ordusu mensupları temizliyorlar. Afrin şehir merkezinde artık terör örgütünün paçavraları değil, huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı dalgalanıyor” diye konuştu.
Türkiye, terörle mücadele gerekçesiyle başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye’nin kuzeyinde PYD-YPG kontrolündeki Afrin merkezini, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla birlikte askeri kontrol altına almayı hedefliyordu. Türkiye, Erdoğan’ın Afrin’e ilişkin amacına ulaşırken; şimdi PYD-YPG kontrolündeki diğer yerleşim bölgesi Menbiç’in hedef alınıp alınmayacağı ve Zeytin Dalı Harekatı’nın nasıl devam ettirileceği merak konusu.
Erdoğan Suriye sınırlarında yaşananları Çanakkale’ye benzetti
Erdoğan, ayrıca Afrin kent merkezinin kontrol altına açıklaması ardından Türk milleti olarak dün Çanakkale’de hangi heyecan azim ve inançla mücadele edildiyse, bugün de sınırlar içinde ve dışında aynı şekilde mücadele verildiğini anlattı. Erdoğan, “Çanakkale’de ne olduysa, sınırlarımızda olan da odur. Askerleri ile erken zafer kutlayanları Çanakkale'de nasıl hüsrana uğrattıysak sınırlarımızda terör koridoru kurduklarını sananları da öyle şaşkına çevirdik. Nice tuzaklarla donattıkları Afrin’i 58. güne giren operasyonumuz ile tamamen ele geçirdik. Bayrağımız orada dalgalanıyor, ÖSO bayrağı orada dalgalanıyor. Biz işgale gitmedik, biz sadece terör gruplarının yok edilmesine ve barışa gittik. Oradaki kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtarmaya gittik. Allah kahraman Mehmetçiklerimize güç ve kudret versin” ifadelerini kullandı.
Erdoğan Suriyelileri geri döndürmek için adım atılacağını açıkladı
Afrin’in aynı zamanda altyapısından üst yapısına yaşanabilir hale getirileceğini de söyleyen Erdoğan, “140 bin kişi Cerablus'a döndü. Şimdi de Afrinli kardeşlerimiz Afrin'e dönecekler. Teröristlerin izlerini silerken aynı zamanda altyapısından üstyapısına bölgeyi yaşanabilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Halen ülkemizde veya diğer yerlerde yaşayan bölge halkının en kısa sürede yurtlarına, evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız” diye konuştu.
TSK’nın can kaybı 48’e yükseldi
Bu arada Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 15 Mart günü yaralanmış Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu bir askerin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu. Hatay Devlet Hastanesi’nde tedavi altındaki Binbaşı Mehmet Dunca’nın yaşamını yitirdiği kamuoyuyla paylaşıldı.
Genelkurmay’ın Pazar günkü açıklamasıyla Zeytin Dalı Harekatı’nın 58’nci gününde TSK’nın can kaybı 48 askeri personele yükseldi.
TSK’dan ayrıca saat 14.00’te operasyona ilişkin yazılı bilgi verildi. Açıklamada, “Afrin’de yaşayan sivillerin emniyeti için gereken tüm tedbirler alınmaktadır. Bunun yanında harekat alanında insani yardım faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi ve PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtulmak için bölgeden ayrılan masum halkın güven ve huzur içinde yaşayabileceği geçici barınma kamplarının tesis edilmesi maksadıyla ilgili kurumlarla koordineli olarak faaliyetlere devam edilmektedir. 18 Mart 2018 tarihi itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Kontrol altına alınan bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları sürdürülmektedir. Harekat kapsamında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 46 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 225 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Harekatın başlangıcından itibaren toplam 3603 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.
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