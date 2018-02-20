Erdoğan Afrin ve Sonrası İçin İstikameti Verdi

Suriye’de rejim yanlısı güçlerin Afrin’e girdiği ve arkasından Türk birliklerinin bu bölgeyi bombaladığı yolundaki haberler öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, PYD/ YPG’nin Kilis ilinin sınırıyla temasının kesildiğini açıkladı. Buna göre Zeytin Dalı Harekatı'nın 32. gününde ÖSO destekli TSK güçleri YPG’nin Kilis’e sınır Dayr Savran köyünden çıkararak Kilis iline sınır tüm Suriye topraklarında hakimiyeti sağlamış oldu. TSK’nın YPG hedeflerine yönelik hava saldırıları ve obüs atışları da devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu kaynakları da Afrin’in kuzeyindeki Deyrfilint, Okanlı ve Jadijah ile batısındaki Defne ve Kakri köylerinin ele geçirildiğini açıkladı. Erdoğan: “Önümüzdeki günlerde Afrin kuşatılacak” Bugün partisinin meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yalnız Afrin’e dönük bir operasyon için değil Menbiç’i de içine alacak bir harekat için TSK’nın hazır olduğu mesajını verdi. Erdoğan, “Önümüzdeki günlerde Afrin şehir merkezinin kuşatılmasına geçilecek. Silah sevkiyatı ve kimseyle pazarlık yapma imkanı kalmayacak. Böylece hem şehre ve bölgeye dışarıdan gelen yardımların önü kesilecek. Türkiye'nin ve Türk milletinin kırmızı çizgilerini yok sayanlara gerekiyorsa alınlarının ortasına bu çizgileri göstermek boynumuzun borcudur. Fırat Kalkanı harekatından sonra orası huzur ve güven ikliminin hakim olduğu yer haline geldi. Afrin'de de aynısı olacaktır. İdlib'de de Münbiç'de de aynısı olacaktır” dedi.

Erdoğan: “Osmanlı tokadını merak eden Afrin’e gelsin” ABD’nin IŞİD’le Mücadele Koalisyonu Komutanı Korgeneral Paul E. Funk'ın iki hafta önce “vurursanız, karşılık veririz” demesinden sonra “Hiç Osmanlı tokadı yememiş olmadıkları çok açık” diyen Erdoğan, Osmanlı tokadını bugün yeniden gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı, “Birileri Osmanlı tokadının ne olduğunu soruyormuş. Bu soruyu soranlar batılı tarihçilerin yazdıkları kitapları okusunlar. Dedelerinden veya onların babalarından savaşanlar varsa onlara sorsunlar. Daha da merak ediyorlarsa buyursunlar Afrin'e gelsinler. Bu tokadın hak edenden başkasına atılmadığını da soruşturup öğrensinler” dedi. Bahçeli: “Esat’ın Afrin’de tavır alması felakete davetiyedir” Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TBMM’de grubu bulunan partiler arasında en büyük destek, 2019 seçimlerine “Cumhur İttifakı” olarak birlikte gireceği MHP’den geliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün meclis grubunda yaptığı konuşmada “Afrin'e Türk askeri girecek, ay yıldızlı bayrağı hakettiği yere eninde sonunda gururla çekecektir. Afrin'den geri dönüş, beka davasından en ufak taviz yoktur” derken Şam yönetimine de mesaj gönderdi.

MHP lideri, “Esad Afrin'e girerse, PKK/YPG ile aynı cepheye düşerse sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaktır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıdır ancak Esad, kendi topraklarından bize yönelen terör tehditlerine karşı başa çıkmak için girişime yönelmemiştir. Afrin'de açık tavır alması felakete davetiye işlevi görecektir. Türkiye, Afrin'de bir savaşın tarafı değil, terörle haklı bir mücadelenin içindedir. Suriye yönetiminin Türk ordusuna işgalci demesi de yalnızca hezayandır. Kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Ama kimsenin de topraklarımızda gözünün olmaması tarihi bir mükellefiyettir. Gözü olan varsa, o gözü çıkarmasını, çomak sokmasını çok iyi bilir, çok da iyi yaparız” dedi. Kılıçdaroğlu: “Emperyal güçlerin bulunduğu yerde aklınızı kullanmazsanız kaybedersiniz” Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin merkezine girmemesi gerektiğini ve bu konunun çözümü için Ankara’nın Şam’la temasa geçmesi gerektiğini daha önce açıklamış olan CHP lideri bugün “Erinden komutanına kadar ordumuza müteşekkiriz” derken Tillerson-Erdoğan görüşmesine rağmen Türkiye ve ABD arasındaki çelişkilere dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, “Egemen güçlerin buluştuğu bir yerde aklınızı kullanmadan oyunun parçası olursanız siz kaybedersiniz. Belli bir kararı alırken oturup bütün ayrıntılarını düşünmek zorundasınız. Bölge sadece bizim bölgemiz değil. Birden fazla egemen gücün vekalet savaşlarının yapıldığı bölgeye dönüştü. Tillerson geldi, 3,5 saatlik görüşme yaptı. Türkiye-ABD ortaklığı adında ortak açıklama yapıldı. Metinde Amerika, ‘Afrin operasyonumuza açık ve şartsız destek veriyorum’ demiyor. ‘PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak görmüyorum’ diyor. Ağır silah vermediğini söylüyor, silahları toplamayacağını da söylüyor. Siz bunun altına hangi gerekçeyle imza attınız. Yarın çıkıp diyecek ki ‘Tillerson da bizi aldattı’ ” dedi. CHP lideri “Siz bir başka ülkenin dışişleri bakanı ile üç buçuk saat görüşüyorsunuz. Dünyada tercümanlık yapan bir başka bakan yoktur bizim dışımızda. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir tek görevli bile yok. Tutanak tutulup tutulmadığını da bilmiyoruz. Notlar alınır, banda alınır devletin arşivine alınır” diyerek görüşmenin metodolojisini eleştirirken görüşmede Rıza Sarraf davası ve Halkbank’ın durumunun ele alındığını iddia etti.