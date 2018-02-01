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Erdoğan: Afrin'de 800 terörist öldürüldü

01.02.2018 18:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkan Erdoğan, Afrin operasyonuyla ilgili açıklamasında, "Teröristlerden 800 tanenin işi bitti.

.. Bizim de gerek Mehmetçiklerimizden, gerek sivil, gerekse ÖSO'dan 20 civarında, 25 kadar şehidimiz var" dedi.Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde 20 Ocak'tan beri sürdürdüğü askeri harekât hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) etkinliğindeki konuşmasında, "Afrin'de hamdolsun teröristlerden 800 tanenin işi bitti... İnşallah bu sayı akşama kadar daha da artacak. Bizim de gerek Mehmetçiklerimizden, gerek sivil, gerekse ÖSO'dan 20 civarında, 25 kadar şehidimiz var" dedi.

Türkiye ve TSK destekli Özgür Suriye Ordusu, Ankara'nın Afrin'deki YPG ve IŞİD hedeflerine yönelik başlattığını açıkladığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda şu ana kadar Burseya Dağı'nın da aralarında olduğu bazı stratejik noktaları ele geçirdi.

Kilis'te dört yaralı

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Afrin'de PYD kontrolündeki bölgeden ateşlenen iki roket, Kilis kent merkezindeki bir lokanta ve bir eve düştü. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AA'ya yaptığı açıklamada, dört kişinin yaralandığını belirtti.

AA, sınır birliklerince roketlerin atıldığı noktaların tespit edildiğini ve misliyle karşılık verildiğini duyurdu.

DW/DHA,SSB/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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