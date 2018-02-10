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Erdoğan: Afrin’de bir helikopterimiz düştü

10.02.2018 16:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir helikopterin düştüğünü duyurdu.

Başbakan Binali Yıldırım helikopterde bulunan iki askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Zeytin Dalı harekâtına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz” dedi. "Dün sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik” diyen Erdoğan, sözlerini "Tabii bunlar çıldırtıyor bunları. Bizim bir helikopterimiz gidecek ancak bunun bedelini misliyle değil kat ve kat fazlasıyla ödeyecekler” şeklinde sürdürdü. Erdoğan konuşmasında, Zeytin Dalı harekâtı kapsamında “1141 teröristin etkisiz hale getirildiğini” de ifade etti.

İki asker yaşamını yitirdi

Olayla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım da, Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan iki ATAK helikopterinden birinin düştüğünü ve iki TSK mensubunun “şehit olduğunu” söyledi. Yıldırım, “Herhangi bir dış müdahaleyle düştüğü konusunda kesin bir delil yok, belge yok. Bunun araştırılması, çalışması yapılıyor” diye konuştu.

TSK'dan yapılan açıklamada da, ATAK tipi helikopterin TSİ 13.00 civarında düştüğü belirtilerek, "helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı DHA, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterin enkazına ulaşılmaya çalışıldığını duyurdu. DHA’nın haberinde helikopterin düşmesinin ardından Hatay'da sınır birliklerinde konuşlu Fırtına obüsleri ve Çok Namlulu Roket Atarlar (ÇNRA) ile Afrin'deki hedeflerin yoğun ateş altına alındığı belirtildi.

DHA, DW/JD, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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