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Erdoğan: Afrin'de bir helikopterimiz düşürüldü

10.02.2018 15:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ait bir helikopterin Afrin'de düşürüldüğünü belirtti ve "Bunun bedelini fazlasıyla ödeyecekler" dedi.

Erdoğan: Afrin'de bir helikopterimiz düşürüldü

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin Afrin'de düşürüldüğünü söyledi.

Türk Silahları Kuvvetleri, 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatımıştı.

Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TSK'ya ait bir helikopterin düşürülmesinin 'bedelinin ödetileceğini' söyledi:

"Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bedelini fazlasıyla ödeyecekler. Bütün bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Bunlar, çıldırtıyor.

"Biz tabii bunların bedelini çok daha ağır ödeteceğiz. Bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini katbekat fazlasıyla ödeyecekler."

"Afrin harekatında bir helikopterimiz düşürüldü. Belki bizim helikopterimiz gidecek ama onlar bedelini kat be kat ödeyecek" dedi.

DHA: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düştü

Doğan Haber Ajansı (DHA), Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin enkazına ulaşıldığını bildirdi.

DHA, olayda yaralanan askerlerin Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildiğini söyledi.

Ajans, Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay milletvekili Fevzi Şanverdi'nin yaralı askerleri ziyarete gittiğini belirtti.

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