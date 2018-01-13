Erdoğan: Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı başlarına yıkacağız

AFPCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere değindiği açıklamasında bu bölgede yeni bir askeri operasyon yapılabileceği sinyalini verdi.

Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Elazığ kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı, Fırat Kalkanı Harekatı ve İdlib operasyonuna değindikten sonra, Türkiye'nin Afrin ve Münbiç'te askeri müdahalede bulunabileceği mesajını verdi:

"Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör koridorunu bıçakla keser gibi kesip attık. İdlib operasyonu ile bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz.

"Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler.

"Dün Cerablus'tan El Bab'a kadar 3 bin DEAŞ'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha imha ederiz. Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar dönüp kendilerine bir baksınlar. Bu devletin tek bir çakıl taşını, milletin tek bir evladını kimseye kaptıracak değiliz."