Erdoğan: Afrin'den sonra Menbiç'i teröristlerden arındıracağız

TSK "en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun" öldürüldüğünü duyurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonun hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, "Afrin'den sonra Menbiç'i bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız, kimse bundan rahatsız olmasın. Sonra Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Türkiye, YPG'yi PKK'nın Suriye'deki kolu olarak görüyor. Ancak ABD, YPG'nin ana bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile IŞİD'le mücadelede kapsamında işbirliği yapıyor. Bu konu nedeniyle iki ülke ilişkileri bir süredir gergin seyrediyor. TSK'nın 20 Ocak'ta Afrin operasyonunu başlatmasında, ABD'li yetkililerin SDG ile bir sınır güvenlik gücü oluşturacağını duyurması etkili olmuştu.

Menbiç'teki ABD askerlerinin durumu

Türkiye'nin Afrin'den sonra yöneleceğini açıkladığı Menbiç'te YPG güçlerinin yanı sıra ABD askerleri de bulunuyor.