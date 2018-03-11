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Erdoğan: Afrin'e 4-5 kilometre kaldı

11.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekâtı'nın yolunda gittiğini söyleyerek, "4-5 kilometre kaldı, Afrin'e giriyoruz" dedi.

Erdoğan: Afrin'e 4-5 kilometre kaldı

Erdoğan NATO'yu da eleştirdi.Partisinin Sakarya 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyona değindi.

Erdoğan, "İşte Afrin'deyiz. Niye Afrin'deyiz? O teröristlere biz ne dedik? Dedik ki 'Rahat durun. Eğer rahat durmazsanız sizi deliklerinizde bile, inlerinizde bile boğarız.' Afrin'de de şöyle öğlen civarı rakamları aldım. 3 bin 300 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Elhamdülillah iyi gidiyoruz. Daha iyi olacak ve şu anda 4-5 kilometre kaldı, Afrin'e giriyoruz. Nasıl ki El Rai, Bab, Cerablus, oradaki 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüze alarak nasıl gerçek sahiplerine teslim ettiysek, 140 bin kişi geri döndü. Evlerine döndü, topraklarına döndü" dedi.

NATO'ya tepki

Erdoğan Sakarya'daki etkinlik öncesinde ise Bolu'da partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı salonun önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Buradaki konuşmasında da Afrin operasyonuna değinen Erdoğan, NATO'yu eleştirdi.

Suriye'de sahadaki eylemlere karşı müttefiklerin yeniden belirlendiğini söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Müttefikimizi, hatta dostumuzu sahadaki eylemlere karşı yeniden belirledik. NATO'nun en güçlü üyesiyiz. Bize bir görev geldiğinde yeri geldi Somali, Balkanlar'da olduk. Şu anda Suriye'de bu olaylar yaşanırken, ey NATO sen ne zaman bizim yanımızda yer alacaksın? Sen ne zaman ortaya çıkacaksın? Ama maalesef şu ana kadar hâlâ olumlu bir ses, söz yok. Aynı şekilde birtakım hususlarda çıkarlarımızın çakıştığı bazı güçlerle de ortak hareket etmenin yollarını aradık. Bu çabalarımız sırasında çok ciddi sıkıntılar ve engellerle karşılaştık. Fırat Kalkanı Harekâtı ile DEAŞ'lıları derdest ettik. Şimdi de Afrin'de teröristlerden arındırdığımız bölge bin kilometrekareye yaklaşıyor. Bu mücadele bedelsiz olmuyor."

DHA/ HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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