Erdoğan: Afrin'e girdik, giriyoruz

Diyarbakır'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Afrin düştüğü anda, Afrin'de yaşayan tüm kardeşlerimiz de evlerine dönecekler" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "Artık an meselesi, Afrin'e girdik, giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz" dedi.

Erdoğan Diyarbakır'da yaptığı konuşmada hafta içerisinde kuşatma altına alındığı açıklanan Afrin'in "her an düşebileceğine" dikkat çekti. Cumhurbaşkanı "Afrin düştüğü anda Afrin'de yaşayan tüm kardeşlerimiz de evlerine dönecekler" diye konuştu.

Operasyondaki son durumla ilgili TSK'dan da bir bilgilendirme yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerin Afrin'in kuzeyinde buluştuklarını açıkladı. TSK açıklamasında, "Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular" ifadesi kullanıldı.

Gaziantep'te Afrin kongresi

Anadolu Ajansı, yarın Gaziantep'te Afrin'in geleceğinin ele alınacağı bir kongrenin düzenleneceğini duyurdu. "Afrin Kurtuluş Kongresi" adlı kongreye 80 ila 100 Afrinlinin katılacağı aktarıldı. Katılımcılar arasında YPG'den kaçan Arap, Alevi, Ezidi avukat ve doktorların bulunduğu belirtildi.

AA'nın haberinde kongredeki seçimle belirlenecek 15-20 kişilik bir heyetin, Afrin'e yönelik operasyonun ardından ilçeye dönerek meclis kuracağı aktarıldı.

Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü Afrin operasyonu 20 Ocak'ta başladı. Operasyonda şu ana kadar 229'u köy, 273 bölge YPG'den alındı.

