HABER

Erdoğan: Afrin'e girdik, giriyoruz

17.03.2018 20:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin operasyonu ile ilgili açıklama geldi.

Erdoğan: Afrin'e girdik, giriyoruz

Diyarbakır'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Afrin düştüğü anda, Afrin'de yaşayan tüm kardeşlerimiz de evlerine dönecekler" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "Artık an meselesi, Afrin'e girdik, giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz" dedi.

Erdoğan Diyarbakır'da yaptığı konuşmada hafta içerisinde kuşatma altına alındığı açıklanan Afrin'in "her an düşebileceğine" dikkat çekti. Cumhurbaşkanı "Afrin düştüğü anda Afrin'de yaşayan tüm kardeşlerimiz de evlerine dönecekler" diye konuştu.

Operasyondaki son durumla ilgili TSK'dan da bir bilgilendirme yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerin Afrin'in kuzeyinde buluştuklarını açıkladı. TSK açıklamasında, "Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular" ifadesi kullanıldı.

Gaziantep'te Afrin kongresi

Anadolu Ajansı, yarın Gaziantep'te Afrin'in geleceğinin ele alınacağı bir kongrenin düzenleneceğini duyurdu. "Afrin Kurtuluş Kongresi" adlı kongreye 80 ila 100 Afrinlinin katılacağı aktarıldı. Katılımcılar arasında YPG'den kaçan Arap, Alevi, Ezidi avukat ve doktorların bulunduğu belirtildi.

AA'nın haberinde kongredeki seçimle belirlenecek 15-20 kişilik bir heyetin, Afrin'e yönelik operasyonun ardından ilçeye dönerek meclis kuracağı aktarıldı.

Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü Afrin operasyonu 20 Ocak'ta başladı. Operasyonda şu ana kadar 229'u köy, 273 bölge YPG'den alındı.

DHA/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

Diyanet evlilik yaşına da el attı!Diyanet evlilik yaşına da el attı!
Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında şok detay!Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında şok detay!
Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadelerOğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Diva'ya nota yırttıran Salih konservatuvardan atılmış

Diva'ya nota yırttıran Salih konservatuvardan atılmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump bunu beklemiyordu! Çok ağır suçlamalar

Trump bunu beklemiyordu! Çok ağır suçlamalar

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

5 köy daha temizlendi!

5 köy daha temizlendi!

Dünyayı şok eden açıklama! '5 milyon insan...'

Dünyayı şok eden açıklama! '5 milyon insan...'

Uçak evin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var

Uçak evin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var

Ünlü hacker Adrian Lamo ölü bulundu

Ünlü hacker Adrian Lamo ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.