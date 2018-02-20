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Erdoğan: Afrin'i kuşatacağız

20.02.2018 13:58 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Afrin operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek günlerde "Afrin'i kuşatacaklarını" ve böylece "şehre gelen yardımların önünün kesileceğini" söyledi.

Erdoğan: Afrin'i kuşatacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi AKP'nin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin "Zeytin Dalı" harekatına değindi. Erdoğan, "Bu sabah itibariyle şu ana kadar 1715 teröristi etkisiz hale getirdiğimiz bu operasyonda, 32 de şehidimiz var. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecek" dedi.

Bu şekilde "şehre gelen yardımların önünün kesileceğini" ve kimsenin YPG ile "pazarlık yapabilme imkanı kalmayacağını" kaydeden Erdoğan, "Türkiye'yi güneyinde oluşturacakları terör koridoru ile çevrelemeye, esir almaya kalkanlara bu işin öyle kolay olmadığını göstermekte kararlıyız. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini yok sayanlara, gerekiyorsa alınlarının ortasına bu çizgileri nakşederek var olduğumuzu göstermek boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

"Harekat hem güvenlik güçlerimizin hayatını riske atmamak hem sivillere hassasiyeti ile hareket ettiğimiz için yavaş ilerliyor görülebilir" diyen Erdoğan, "Ama şu gerçeği kimsenin unutmaması gerekir: Biz oraya önümüze geleni yakıp yıkmak için gitmedik. Biz oraya halen ülkemizde yaşayan yüzbinlerce bölge halkı için güvenli ve yaşanabilir bölge olabilmesi için bu hale getirmek için girmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afrin operasyonu tam bir ay önce, 20 Ocak'ta başlamıştı. Esad yanlısı güçlerin Afrin'e girerek Türkiye'ye karşı YPG'yle işbirliği yapacağı iddialarından ötürü son dönemde bölgede tansiyon daha da yükseldi.

DHA,AFP/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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