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Erdoğan: AKM'yi yıktık, çatlayın, patlayın

31.03.2018 13:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık. Aynı şeyi Ankara'da yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun be. Demek ki bizi beklediler." dedi.

Erdoğan: AKM'yi yıktık, çatlayın, patlayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık. Aynı şeyi Ankara'da yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun be. Demek ki bizi beklediler." dedi.

İstanbul Yeditepe Bienali'nin açılış töreninde Ayasofya Müzesi'nde konuşan " Millet olarak elimizdeki hazinenin kıymetini bilmiyoruz. Ne kendimize ne de yurt dışına bu güzellikleri layıkıyla tanıtabiliyoruz. Adeta müflis tüccar gibiyiz. Türkiye uzun yıllar kültür sanat tarih deyince kısır ve dar bir bakış açısının esiri olmuştur. "ifadelerini kullandı.

"Batı'dan ziyade Batıcı ve milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyetin ecdadın bıraktığı mirasın kıymetini bilemediğini" savunan Cumhurbaşkanı "Tarihi camilerin bir kısmı müzeye aynen burası gibi malesef bir kısmı da ahıra çevrilmiştir. Sadece sur içinde ne yazık ki tek parti döneminde 300'ü aşkın mescit yok edilmiştir." diye konuştu.

"Tepeden inmeci baskıcı ve jakoben anlayışın bugün de sözüm ona sanat çevrelerinde devam ettiğine şahit olunduğunu" ifade eden Erdoğan "Bu tepeden inmeci anlayışın bugün de bazı sanat çevrelerinde devam ettiğine inanıyoruz. Kendi ideolojilerini paylaşmayan sanatçılara yönelik en şiddetli saldırılar yine bunlardan geliyor." dedi.

'Çatlayın, patlayın, AKM'yi yıktık"

Erdoğan "Gezi olaylarına destek vermeyen sanatçıların neler yaşadıklarının biliyoruz. Bunlar milletimizden yedikleri onca şamara rağmen akılları başlarına toplamıyorlar. Gezi'de yaptıklarını Afrin için bölgeye giden sanatçılarımıza yaptılar. Bugün aynı ahlaksızlığı aynı haydutluğu sergilediler. Sanatçılarımızın Mehmetçiğe moral vermesine dahi tahammül gösteremediler. Sırf yerli milli duruş sergilediler diye edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen mahalle kabadayılarından faydaları yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık. Aynı şeyi Ankara'da yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun be. Demek ki bizi beklediler."

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