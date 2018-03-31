Erdoğan: AKM'yi yıktık, çatlayın, patlayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık. Aynı şeyi Ankara'da yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun be. Demek ki bizi beklediler." dedi.

İstanbul Yeditepe Bienali'nin açılış töreninde Ayasofya Müzesi'nde konuşan " Millet olarak elimizdeki hazinenin kıymetini bilmiyoruz. Ne kendimize ne de yurt dışına bu güzellikleri layıkıyla tanıtabiliyoruz. Adeta müflis tüccar gibiyiz. Türkiye uzun yıllar kültür sanat tarih deyince kısır ve dar bir bakış açısının esiri olmuştur. "ifadelerini kullandı.

"Batı'dan ziyade Batıcı ve milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyetin ecdadın bıraktığı mirasın kıymetini bilemediğini" savunan Cumhurbaşkanı "Tarihi camilerin bir kısmı müzeye aynen burası gibi malesef bir kısmı da ahıra çevrilmiştir. Sadece sur içinde ne yazık ki tek parti döneminde 300'ü aşkın mescit yok edilmiştir." diye konuştu.

"Tepeden inmeci baskıcı ve jakoben anlayışın bugün de sözüm ona sanat çevrelerinde devam ettiğine şahit olunduğunu" ifade eden Erdoğan "Bu tepeden inmeci anlayışın bugün de bazı sanat çevrelerinde devam ettiğine inanıyoruz. Kendi ideolojilerini paylaşmayan sanatçılara yönelik en şiddetli saldırılar yine bunlardan geliyor." dedi.