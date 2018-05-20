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Erdoğan Avrupa'daki Türkleri birlik olmaya çağırdı

20.05.2018 18:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimler öncesinde Avrupa’daki seçmenlere Bosna Hersek'ten seslendi.

Erdoğan yurtdışında yaşayan Türkleri birlik olmaya çağırdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Avrupalı Türklere Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’dan seslendi. Erdoğan, Zetra Olimpiyat Salonu'nunda Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6'ncı Olağan Genel Kurulu’na katılarak, bir konuşma yaptı.

Binlerce kişinin katıldığı toplantıdaki konuşmasında Erdoğan "Bugün kimi Avrupa ülkeleri şahsımıza ve ülkemize karşı tebiyesizlik düzeyine varan davranışlar sergileyebiliyorsa bunun sebebi oradaki Türklerin dağınıklığıdır" diyerek yurtdışında yaşayan Türkleri birlik olmaya çağırdı. Erdoğan şöyle devam etti: "Sizlerden benim ricam yaşadığınız ülkelerdeki siyasi partilerde aktif şekilde rol almanızdır. O parlamentolarda ülkemize hainlik edenler değil, sizler yer almalısınız."

Erdoğan konuşmasında ayrıca Avrupa’daki Türklere yaşadıkları ülkenin vatandaşlığını alma ve siyasette aktif olma çağrısı yaptı.

Erdoğan yaklaşan seçimlerle ilgili ayrıca şu ifadeleri kullandı: "24 Haziran'da sadece cumhurbaşkanı, milletvekili seçmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin gelecek bir asrının tercihini de yapacağız."

Avrupa'daki seçmenin önemi

Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre, yurtdışında yaklaşık 3 milyon civarında seçmen bulunuyor. Almanya'da ise yaklaşık 1 milyon 400 bin Türk’ün seçimlerde oy kullanma hakkı bulunuyor. Geçen yıl 16 Nisan’da yapılan referandumda Avrupa'nın bir çok ülkesinde "evet" oyları yüksek çıkarken, Almanya'da "evet" oyları yüzde 63'ü bulmuştu.

DW/SSB/EC

© Deutsche Welle Türkçe

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