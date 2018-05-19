Erdoğan Avrupalı Türklerle Saraybosna'da buluşuyor

Erdoğan, 24 Haziran öncesinde Avrupa’daki tek konuşmasını bu Pazar günü Saraybosna’da yapacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Avrupalı Türklere Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’dan seslenecek. Erdoğan, 20 Mayıs Pazar günü Saraybosna'daki Zetra Olimpiyat Salonu'nunda Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6'ıncı Olağan Genel Kurulu’na katılarak, bir konuşma yapacak. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Köln merkezli UETD'nin internet sayfasındaki bilgilere göre, UETD'nin örgütlü olduğu yerler arasında Almanya’nın yanı sıra Fransa, İngiltere, Hollanda gibi Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkeler bulunuyor. "Avrupa’nın 17 ülkesinde teşkilatlanmış bir sivil toplum örgütü olan UETD'nin Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde genel kurul düzenleyebilme imkanına sahip olduğunu” belirten UETD Başkanı Zafer Sırakaya, bu nedenle de genel kurul toplantısını Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenleme kararı aldıklarını söyledi.

Avrupa'dan binlerce Türk bekleniyor DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Sırakaya, Genel Kurul toplantısında Erdoğan’ın bir konuşma yapacak olması nedeniyle ilginin yüksek olacağını söyledi. Sırakaya, "Avrupa’da yaşayan Türk sayısının yaklaşık 5 buçuk milyon” olduğu gözönünde bulundurulunca, 20 bin kişilik salonun “dolacağını ve hatta içeriye giremeyecek insanların olacağını düşünüyorum” dedi. Genel Kurul’a katılacak Avrupalı Türklerin yerel düzeydeki organizasyonlarla Saraybosna’ya gideceğini söyleyen Sırakaya, hangi ülkede kaç otobüs tutulduğu konusunda bilgi veremedi. Avrupa'daki seçmenin önemi Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre, yurtdışında yaklaşık 3 milyon civarında seçmen bulunuyor. Almanya'da ise yaklaşık 1 milyon 400 bin Türk’ün seçimlerde oy kullanma hakkı bulunuyor. Geçen yıl 16 Nisan’da yapılan referandumda Avrupa'nın bir çok ülkesinde ‘evet’ oyları yüksek çıkarken, Almanya'da ‘evet' oyları yüzde 63'ü bulmuştu. Almanya Türk Toplumu adlı derneğin Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada “Bu seçmenleri Türkiye’de yapılacak bir seçim için etkilemeye çalışmak son derece doğal” diyen Sofuoğlu, bunu Erdoğan’ın yanı sıra diğer partilerin de yaptığını belirtti.

Almanya’da seçim kampanyası yasağı UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ise Erdoğan’ın Saraybosna’da Avrupalı Türklere hitaben yapacağı konuşmayı bir seçim etkinliği olarak değerlendirmediklerini vurguladı. Erdoğan "Avrupa’da bazı ülkelerin ‘Kampanya için salon veririz’, ‘vermeyiz’ tartışması yapmakta oldukları bir ortamda, biz de oralarda yaşayan vatandaşlarımızla Bosna Hersek’te buluşmayı tercih ettik” açıklamasında bulunmuştu. Türkiye'de seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağının belli olmasının ardından Erdoğan veya Türk hükümet temsilcilerinin Almanya'da seçim etkinliği düzenlemesi ihtimali rahatsızlık yaratmıştı. Avusturya ve Hollanda da, Türk siyasetçilerin seçim kampanyası düzenlemesine sıcak bakmamışlardı. Bu rahatsızlığın nedeni ise geçen yıl Türkiye ile Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri arasında referandum etkinlikleri yüzünden yaşanan gerilimdi. Geçen yıl yapılan anayasa referandumu öncesinde Türk bakanların Almanya’da katılacakları seçim etkinlikleri yerel yönetimlerin kararı ile iptal edilmişti. Erdoğan’ın iptal kararlarını “Nazi uygulamalarına” benzetmesi, Almanya’da tepkiyle karşılanmış ve iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanmıştı.