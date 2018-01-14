Erdoğan: Bıçak Kemiğe Dayandı

Cumartesi günü Bingöl'de yaptığı konuşmada "Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Menbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler” diyerek yeni bir sınır ötesi operasyonu işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü deaynı mesajı Tokat'ta yaptığı konuşmada daha güçlü bir tonda verdi.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il kongresinde partililere hitap eden Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz. Geceler çok özgürlüklere gebedir. Onun için bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler ve şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz, bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Devletimizin oyalama taktikleriyle geçirecek tek bir anı yoktur. Tüm örgütleri kaynağında bertaraf edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilk adımını attığımız inşallah güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin ile devam ettireceğiz” dedi.
Erdoğan: (ABD ve Batılı ülkelerin) Afrin operasyonu sırasında aynı safta görünmeyeceklerini ümit ediyorum
Her ne kadar ismini Suriye Demokratik Güçleri olarak değiştirmiş olsa da YPG'nin bir terör örgütü olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi olduğu gibi Pazar günü de Amerika'ya "birlikte hareket etme” çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı, "Amerika isim değiştiriyor. ‘Suriye Demokratik Güçleri' deniyor. Bunları artık yutmuyoruz. İkide bir isim değiştirmek suretiyle Amerika bizi mi aldatacaksın? Ve açık ve net söylüyorum. Tüm Batı'ya sesleniyorum. Terör örgütlerinin bir başka terör örgütüyle mücadelesine teşne hale getirilmesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor, bunu bilmeleri lazım. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmaktır. Biz bölgede Amerika ile ortak çıkarlarımıza inanıyor, birlikte hareket edeceğimize inanıyoruz. Zira dönem, Türkiye'ye destek olma, stratejik işbirliğinin hakkını verme dönemidir. Biz kendilerinden Türkiye'nin meşru çabalarına destek olmalarını bekliyoruz. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütüyle aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum” diye konuştu.
TSK'nın Afrin'e yönelik top atışı sürerken YPG Afrin Komutanı operasyon ihtimaline karşı hazırlıkların tamam olduğunu açıkladı
Yerel kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin sınırına tank sevkiyatı yapıldığı haberlerini doğrularken haber ajansları Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden Cumartesi yapılan top atışlarının Pazar günü de devam ettiği bilgisini abonelerine geçti.
Erdoğan'dan arka arkaya Afrin mesajları gelirken YPG/PYD çevrelerinden de tepki açıklamaları yapılıyor. YPG Basın Ofisi'nin yayınladığı açıklamada örgütün Afrin Komutanı Mahmud Berxweden Türk Ordusu'nun saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarının tamam olduğunu söyledi.
Salih Müslim: Afrin'e saldırı olursa Türkiye'deki Kürtler ayaklanır
Suriye'de yayın yapan Hawar Haber Ajansı'na konuşan PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim ise TSK'nın Afrin'e operasyon yapması halinde savaşın Türkiye'ye yayılacağını iddia etti.
Müslim, "Afrin'e saldırmaları onlar açısından hiç iyi olmaz. Onlar da bunun farkında. Uluslararası güçlerin hiçbiri bu saldırıya göz yummaz. Öte taraftan Kobane örneği var. Afrin de hazırdır. Kürtler nerede olursa olsun kentlerine sahip çıkacaklardır. Afrin'e saldırı, bütün Kürtlere saldırı demektir. Kobani savaşı döneminde Kuzey Kürdistan'da gençler alanlara dökülmüş ve amansız bir direniş sergilemişti. Bu, Afrin için daha da büyür. Kürt halkı bir bütün olarak ayaklanır. Topyekun bir savaşa döner” dedi.
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