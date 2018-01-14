Erdoğan: Bıçak Kemiğe Dayandı

Cumartesi günü Bingöl'de yaptığı konuşmada "Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Menbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler” diyerek yeni bir sınır ötesi operasyonu işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü deaynı mesajı Tokat'ta yaptığı konuşmada daha güçlü bir tonda verdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il kongresinde partililere hitap eden Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz. Geceler çok özgürlüklere gebedir. Onun için bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler ve şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz, bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Devletimizin oyalama taktikleriyle geçirecek tek bir anı yoktur. Tüm örgütleri kaynağında bertaraf edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilk adımını attığımız inşallah güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin ile devam ettireceğiz” dedi.