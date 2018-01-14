HABER

Erdoğan: Bıçak Kemiğe Dayandı

14.01.2018 16:54 | Son Güncelleme 8 saat önce

Türkiye, YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Afrin kenti üzerindeki baskısını artırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat'ta yaptığı konuşmada, "Bıçak kemiğe dayandı, Fırat Kalkanı Afrin Operasyonu'yla devam edecek" dedi.

Cumartesi günü Bingöl'de yaptığı konuşmada "Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Menbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler” diyerek yeni bir sınır ötesi operasyonu işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü deaynı mesajı Tokat'ta yaptığı konuşmada daha güçlü bir tonda verdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il kongresinde partililere hitap eden Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz. Geceler çok özgürlüklere gebedir. Onun için bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler ve şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz, bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Devletimizin oyalama taktikleriyle geçirecek tek bir anı yoktur. Tüm örgütleri kaynağında bertaraf edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilk adımını attığımız inşallah güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin ile devam ettireceğiz” dedi.

Erdoğan: (ABD ve Batılı ülkelerin) Afrin operasyonu sırasında aynı safta görünmeyeceklerini ümit ediyorum

Her ne kadar ismini Suriye Demokratik Güçleri olarak değiştirmiş olsa da YPG'nin bir terör örgütü olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi olduğu gibi Pazar günü de Amerika'ya "birlikte hareket etme” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı, "Amerika isim değiştiriyor. ‘Suriye Demokratik Güçleri' deniyor. Bunları artık yutmuyoruz. İkide bir isim değiştirmek suretiyle Amerika bizi mi aldatacaksın? Ve açık ve net söylüyorum. Tüm Batı'ya sesleniyorum. Terör örgütlerinin bir başka terör örgütüyle mücadelesine teşne hale getirilmesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor, bunu bilmeleri lazım. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmaktır. Biz bölgede Amerika ile ortak çıkarlarımıza inanıyor, birlikte hareket edeceğimize inanıyoruz. Zira dönem, Türkiye'ye destek olma, stratejik işbirliğinin hakkını verme dönemidir. Biz kendilerinden Türkiye'nin meşru çabalarına destek olmalarını bekliyoruz. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütüyle aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum” diye konuştu.

TSK'nın Afrin'e yönelik top atışı sürerken YPG Afrin Komutanı operasyon ihtimaline karşı hazırlıkların tamam olduğunu açıkladı

Yerel kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin sınırına tank sevkiyatı yapıldığı haberlerini doğrularken haber ajansları Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden Cumartesi yapılan top atışlarının Pazar günü de devam ettiği bilgisini abonelerine geçti.

Erdoğan'dan arka arkaya Afrin mesajları gelirken YPG/PYD çevrelerinden de tepki açıklamaları yapılıyor. YPG Basın Ofisi'nin yayınladığı açıklamada örgütün Afrin Komutanı Mahmud Berxweden Türk Ordusu'nun saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarının tamam olduğunu söyledi.

Salih Müslim: Afrin'e saldırı olursa Türkiye'deki Kürtler ayaklanır

Suriye'de yayın yapan Hawar Haber Ajansı'na konuşan PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim ise TSK'nın Afrin'e operasyon yapması halinde savaşın Türkiye'ye yayılacağını iddia etti.

Müslim, "Afrin'e saldırmaları onlar açısından hiç iyi olmaz. Onlar da bunun farkında. Uluslararası güçlerin hiçbiri bu saldırıya göz yummaz. Öte taraftan Kobane örneği var. Afrin de hazırdır. Kürtler nerede olursa olsun kentlerine sahip çıkacaklardır. Afrin'e saldırı, bütün Kürtlere saldırı demektir. Kobani savaşı döneminde Kuzey Kürdistan'da gençler alanlara dökülmüş ve amansız bir direniş sergilemişti. Bu, Afrin için daha da büyür. Kürt halkı bir bütün olarak ayaklanır. Topyekun bir savaşa döner” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Yıllardır garajdan çıkmayan 94 model otomobil yeni sahibini arıyor

Yıllardır garajdan çıkmayan 94 model otomobil yeni sahibini arıyor

Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!

Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

İlginizi Çekebilir

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

Menbiç'te halk terör örgütüne karşı ayaklandı

Menbiç'te halk terör örgütüne karşı ayaklandı

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

O sözlere büyük öfke

O sözlere büyük öfke

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şam'da cuma ortadoğuda bizden habersiz kuş uçamaz pyd ye koridor derken suriye karıştırıldı milyonlarca suriyeli ülkeye doldurdu pyd devlet haline geldi türkmenler katledildi BOP görevini yaptı bıçak kemiği deldi geçti eyyy YAHUDI madalyali
Diğer Haberler
PYD/PKK Afrin'den sivillere saldırdı

PYD/PKK Afrin'den sivillere saldırdı

Suudi futbol fanı: Stadyumda maç izlemek gerçeküstüydü!

Suudi futbol fanı: Stadyumda maç izlemek gerçeküstüydü!

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

Türk pizzacının 'kadına yönelik şiddeti' ülke gündeminde!

Türk pizzacının 'kadına yönelik şiddeti' ülke gündeminde!

54 ülke özür talep etti! Trump'ın tepkisi merakla bekleniyor...

54 ülke özür talep etti! Trump'ın tepkisi merakla bekleniyor...

Son dakika! Peru'da deprem

Son dakika! Peru'da deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.