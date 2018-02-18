Erdoğan: ‘Bir İki Değil Defalarca Aldatıldık’

Geçen hafta son dönemde gerginleşen Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler açısından önemli gelişmelere sahne oldu. Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İstanbul’da ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster’la görüştü. Ardından Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Brüksel’de ABD Savunma Bakanı James Mattis’le bir araya geldi. Perşembe ve Cuma günleri ise ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüştü. Prof. Akgün: Amerikalılar artık Türkiye’yi ciddiye alıyor Arka arkaya yapılan bu görüşmelerin iki ülke ilişkilerine nasıl yansıdığını gösteren bir emare olmasa da Karar gazetesi yazarı Prof. Mensur Akgün “normalleşmeye doğru” köşe yazısında “pazarlıkta kazanan tarafın Türkiye” olduğu görüşünü savundu. Akgün, “Tillerson’un ziyaretiyle ortaya çıkan durum henüz bir başlangıç. Somut konu alanlarında tescil edilebilecek bir gelişme yok. Ama kabul edelim ki iyi bir başlangıç ve Türkiye’nin Afrin operasyonunun siyasi hedeflerinden birine ulaştığını, ABD yönetimini etkilemeyi başardığını gösteriyor. Amerikalılar artık Türkiye’yi ciddiye alıyor, kendi çıkarlarıyla Türkiye’nin çıkarlarını dengeleyecek bir politika benimsemeleri gerektiğini görüyor” yazdı.

Erdoğan: Obama ile defalarca konuştuk hep aldatıldık Profesör Akgün her ne kadar bugün “Amerikalılar artık Türkiye’yi ciddiye alıyor’ dese de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama dönemi üzerinden de olsa Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik eleştirilerini sürdürdü. Cumhurbaşkanı, “Sayın Obama ile defalarca konuştuk. Ama hep aldatıldık. Bir değil, iki değil, üç değil hep aldatıldık. Geldik bu döneme. 'Olacaksa olacak. Olmayacaksa kendi göbeğimizi kesmek zorundayız' dedik. Niye? Orada kalkıp da kendini bilmez PYD/YPG, bu teröristler bizim topraklarımıza eğer oralardan roketler atarlarsa oralarda bizim şehitlerimiz olursa biz kalkıp buna sabredemeyiz. Bazıları diyor ki ‘diplomatik hareket kabiliyeti kısıtlandı.’ Hayır, tam tersine, masada ülkemiz yoksa, bölgemizle ilgili hiçbir konuda karar alınabilmesi mümkün değildir" dedi. Erdoğan: Türkiye gündemindeki meseleleri suhuletle diplomasiyle çözecektir AKP’nin Ankara İl Kongresi’nde yaptığı konuşma sırasında kapalı spor salonunu dolduran bir grubun “Kudüs’e girelim PKK’yı gömelim” şeklinde slogan atması üzerine Cumhurbaşkanı, PKK’nın önünde iki seçenek olduğunu söylerken ABD’nin terör örgütleriyle işbirliği yaptığı yönündeki söylemini yineledi:

“PKK’sı da DEAŞ’ı da PYD de gömülmeye başlandı. Bunları açtıkları çukurlara gömdük, gömeceğiz. Ya gidecekler ya da silahları gömecek üzerine de betonu atacaklar. Türkiye gündemindeki meselesi suhuletle diplomasiyle çözecektir. Yeter ki önümüzde böyle bir alan açılsın. Terör örgütleri desteklenmesin. ABD’ye ‘Rakka’ya birlikte girelim’, DEAŞ’a karşı birlikte mücadele edelim. Siz terör örgütü PYD ve YPG ile beraber hareket ederseniz, bir terör örgütü başka terör örgütüyle mücadele edecektir, edilmez. Tarih sizi bununla anılacaktır’ dedik. Kamyon ve uçak dolusu silahlar verilen eğitimler sağlanan destekler inkar edilmesin, bu politikadan vazgeçilsin. Yeter ki terör örgütlerinin yanında hiçbir müttefikimizin askeri desteği olmasın. Dünyanın diğer yerlerine giden teröristler korunması kollanmasın. Bizden terörist isteyenler neden bizim istediğimiz teröristleri teslim etmiyorlar bunun hesabını versinler.” Yıldırım: Bu ülkenin bağımsızlığına kim karşı olursa Osmanlı tokadını atarız Aynı kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım da geçtiğimiz hafta Almanya’da yaptığı temaslarda Cumhurbaşkanı’nın “Hiç Osmanlı tokadı yemediler” açıklamasının kendisine sorulduğunu ifade etti.