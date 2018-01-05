Erdoğan: Bir kez daha G20 ve OECD’nin en hızlı büyüyen ekonomisi olacağız -1

İstanbul, 5 Ocak (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'teki Fransa Sanayici ve İşadamları Derneği'nde (MEDEF) iş dünyasının temsilcilerine hitap etti ve Türkiye ekonomisinin bu yılı yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyle kapatarak bir kez daha G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olacağını söyledi.

"Fransız yatırımcılara mesajım: Türkiye'nin ekonomik ilerlemesinin bir parçası olun” diyen Erdoğan Türkiye'nin Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğini söyledi ve şu değerlendirmeleri yaptı.

"İkili ticareti 20 milyar euroya çıkartma hedefimiz var”

Güçlü ticari ve ekonomik bağlantımız var ama ticaret hacmine baktığımız zaman, hacim şu anda Türkiye-Fransa'yı tatmin edecek rakam değil. 13.5 milyar dolarlık bir hacim söz konusu. Bunu daha yukarılara tırmandıracak olursak hedef 20 milyar euroya yaklaşırız. Bunu yakalamamız lazım.

"Fransa dünyanın en büyük beşinci, Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomik gücüyken, Türkiye satın alma paritesine göre dünyanın onüçüncü, Avrupa'nın ise beşinci büyük ekonomisidir”