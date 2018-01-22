Erdoğan: ‘Birilerinden İcazet Alma Gibi Derdimiz Yok’

Son Güncelleme 7 saat önce 22.01.2018 17:54 |7 saat önce

Ankara Sanayi Odası’nın Beştepe Kongre Merkezi’ndeki ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'a şahsen söyledim, PYD'yi bir kenara bırakın bu işi beraber halledelim dedim, ancak ABD sözümüzü dinlemedi. O zaman siz yolunuza biz yolumuza” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Milliyetçi Hareket Partisi gibi Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermesi iktidar partisiyle ana muhalefet partisi arasındaki soğuk rüzgarları şimdilik dindirmiş gibi görünüyor. Başbakan Binali Yıldırım, bugün Çankaya Köşkü'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Afrin gündemli bir görüşme düzenledi. İki lider, 50 dakika süren toplantı sonrası ortak basın açıklaması yaptı. Başbakan: "Asker kaybımız yok, bir TEDAŞ görevlisi şehit oldu” Başbakan Yıldırım, "Afrin'de yaşayan Arap, Türkmen, Kürt ve diğer etnik gruplara mensup yerel halkın PKK, DEAŞ terörünün baskısından kurtarılması, onların özgürlüğüne kavuşturulması” için başlatılan operasyonun ilk iki gününün başarılı olduğunu söyledi. Yıldırım, "100'ün üzerinde muharip uçakla belirlenen 170'ten fazla hedef imha edilmiş ve uçaklarımız görevini tamamlayarak yerlerine dönmüştür. 21 Ocak itibarıyla da kara harekatı başlamış bulunmaktadır. Şu ana kadar herhangi bir asker kaybımız yoktur, ancak Kilis'te konuşlu askerlerimize taciz saldırıları olmuş ve bir askerimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Bugün Kırıkhan'a yine bir füze gönderilmiş ve bir TEDAŞ görevlisi şehit olmuştur. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu harekata milletimiz tam anlamıyla destek vermektedir” dedi.

Desteği için CHP Genel Başkanı'na teşekkür eden Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kısa zamanda harekatı tamamlamak için uğraştığının da altını çizdi. Kılıçdaroğlu: "En büyük arzumuz kimsenin burnu kanamadan ülkemize dönmeleridir” Başbakan Yıldırım'a verdiği bilgi için teşekkür eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için Zeytin Dalı Harekatı gibi bir operasyonun kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "En büyük arzumuz, kimsenin burnu kanamadan ülkemize dönmeleridir. Suriye'nin toprak bütünlüğü de çok önemli, dolayısıyla askerlerimiz görev yaparken terör ve terör örgütünü cezalandırırken öte yandan Suriye'nin toprak bütünlüğüne de aslında katkı yapıyorlar. Bu bağlamda biz, kahraman ordumuzun görevini başarıyla yerine getirmesini arzuluyoruz, istiyoruz. Allah onlara yardımcı olsun, en büyük dileğimiz bu” dedi. Erdoğan'dan ABD'ye: Trump'a ‘PYD'yi bir kenara bırakın' dedim, dinlemedi. O zaman siz yolunuza biz yolumuza Afrin operasyonuyla ilgili yapılan tüm açıklamalarda Zeytin Dalı Harekatı'nın "en kısa zamanda” bitirileceği söyleniyor. Ancak operasyon süresinin sürekli gündemde tutuluyor olması ve en son Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in "askeri operasyonların sınırlı bir kapsam alanında ve sürede yapılması” çağrısında bulunması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini çekti.