Erdoğan: Boğaziçi Üniversitesi bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için hedeflerine ulaşamadı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nin 14. Genel Kurulu'nda konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'nin ülkenin en prestijli ve önemli yüksek öğretim kurumlarından olduğunu kabul etmek gerektiğini söyleyen Erdoğan, yine de Boğaziçi Üniversitesi'nin gönlünden geçen konumda olmadığını belirtti.

Erdoğan bunun nedeninin ise Boğaziçi'nin "bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamaması" olduğunu söyledi ve üniversitenin bu yüzden küresel bir marka haline gelme çabalarında da hedeflerine tam manasıyla ulaşamadığını savundu.

'Üniversiteler huzur mekanları olmalı'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı fikirdeki insanların üniversitelere alınıp diğer fikirdekilerin alınmadığını söyledi ve bunu şu sözlerle eleştirdi:

"Buradaki hocalarımız, nereye kadar pergellerini açıyorlar? Belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç. Belli bir fikrin savunucusu değilse kapıyı kapat.

"Bu mu özgürlük? Çünkü eğitim öğretim kurumlarının bu noktada kefeni yırtması lazım. Ehliyet, liyakat kimse onun girmesi lazım.

"Çok seslilik ile kendi ülkesine ve milletine yabancılık arasındaki çizgiyi doğru çizmeden de bunu başaramayız.

"Batı ülkelerindeki üniversiteler, soruyorum, çok sesli değil mi? Peki bunlardan hangisinin sürekli kendi devletine, kendi halkının değerlerine karşı faaliyet yürüttüğünü duydunuz, gördünüz. Böyle bir şey var mı?

"Üniversitelerin bizim huzur mekanlarımız olması lazım, oralarda kalemlerin, bilgisayarların konuşması lazım."