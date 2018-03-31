Erdoğan: Çatlayın patlayın AKM'yi yıktık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Müzesi'nde İstanbul Yeditepe Bienali açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de kültür ve sanat ile sanatçılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye uzun yıllar sanat, kültür ve tarih deyince sadece belli bir dönemi, belli bir kalıbı esas alan kısır ve dar bir bakış açısının esiri olmuştur" diyen Erdoğan, "Batı'dan ziyade Batıcı ama her halükarda milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet, ecdadın bize bıraktığı mirasın kıymetini de ne yazık ki bilememiştir" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bu tepeden inmeci, baskıcı, jakoben anlayışın bugün de bazı sözüm ona sanat çevrelerinde devam ettiğine şahit" olduklarını söyledi. "Gezi olaylarına destek vermeyen sanatçıların" neler yaşadığını bildiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı operasyonuna destek veren sanatçılara da benzer bir tutum sergilendiğini dile getirdi. Erdoğan, "Sırf yerli ve milli bir duruş sergilediler diye o sanatçılarımıza edilmedik hakaret bırakmadılar" dedi.

"Çatlayın patlayın bak yıktık"