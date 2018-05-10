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Erdoğan CNN’e Konuştu: ‘ABD Elçiliğini Kudüs’e Taşımak Büyük Hata’

10.05.2018 02:35 | Son Güncelleme

Giriş: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN haber kanalına konuştu. CNN International’a konuştu. Erdoğan, Amerika’nın İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararının büyük bir hata olduğunu söyledi

Erdoğan CNN’e Konuştu: ‘ABD Elçiliğini Kudüs’e Taşımak Büyük Hata’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International haber kanalına özel bir röportaj verdi. Başkan Donald Trump’ın ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararını eleştiren Erdoğan, halen vakit varken bu karardan geri dönülmesi gerektiğini söyledi. Amerika’nın tek taraflı olarak bu kararı aldığını söyleyen Erdoğan, BM’de yapılan oylama ve çıkan sonuca atıfta bulunarak, Amerika’nın bu hareketle birlikte gerçek dostlarını kaybettiğini belirtti.

Trump’a İran anlaşmasından çekilme eleştirisi

Başkan Donald Trump’ın Amerika’yı İran nükleer anlaşmadan çekmesini de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkelerin imzaladıkları anlaşmalara saygılı olmaları gerektiğini söyledi. Erdoğan, Amerika’nın anlaşmadan çıkmasının yeni sorunlara neden olacağını ve küresel ekonomiye de zarar vereceğini ifade etti.

Amerika’nın bu anlaşmadan çıkmakla bazı kazanımlar elde edebileceğini ancak birçok yoksul ülkenin başta petrol fiyatlarının yükselmesinden dolayı zarar göreceğini belirten Erdoğan, İran’a yeni ambargolar uygulamanın, ekonomik bir savaş ilanı anlamına geleceğini ve dünyanın bunu kaldıramayacağını söyledi.

Rakka operasyonunu birlikte yapalım teklifi

Söyleşide Amerika’nın YPG/PYD güçlerine silah vermesini de eleştiren Erdoğan, bu konuda ABD Başkanı Donald Trump’a bizzat, Rakka operasyonunu beraber yapalım teklifini ilettiğini söyledi. Erdoğan, bu teklifine karşılık Amerika’nın, Türkiye’nin terörist olarak adlandırdığı gruplara silah verip, Türkiye’yi bir kenara iterek onlarla el ele yürümeyi seçtiğini belirtti.

Rahip Brunson olayı ‘rehine diplomasisi’ değil

Rahip Brunson’ın Türkiye’de hapiste tutulmasının kesinlikle bir “rehine diplomasisi” olmadığını söyleyen Erdoğan, rahip Andrew Brunson’un, terör faaliyeti içerisinde olmaktan yargılandığını ve hakkında adil bir yargılama sürecinin devam ettiğini söyledi. Erdoğan ayrıca Fettullah Gülen’e Amerika’nın adeta bir sığınak gibi sahip çıktığını Gülen’in şu ana kadar tutuklanmasının dahi söz konusu olmadığını ifade etti. Erdoğan rahip Brunson davası ile Türkiye’nin Gülen’i iade talebinin arasında bir bağlantı olmadığını belirtti.

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