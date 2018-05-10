Erdoğan CNN’e Konuştu: ‘ABD Elçiliğini Kudüs’e Taşımak Büyük Hata’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International haber kanalına özel bir röportaj verdi. Başkan Donald Trump’ın ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararını eleştiren Erdoğan, halen vakit varken bu karardan geri dönülmesi gerektiğini söyledi. Amerika’nın tek taraflı olarak bu kararı aldığını söyleyen Erdoğan, BM’de yapılan oylama ve çıkan sonuca atıfta bulunarak, Amerika’nın bu hareketle birlikte gerçek dostlarını kaybettiğini belirtti.

Trump’a İran anlaşmasından çekilme eleştirisi

Başkan Donald Trump’ın Amerika’yı İran nükleer anlaşmadan çekmesini de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkelerin imzaladıkları anlaşmalara saygılı olmaları gerektiğini söyledi. Erdoğan, Amerika’nın anlaşmadan çıkmasının yeni sorunlara neden olacağını ve küresel ekonomiye de zarar vereceğini ifade etti.

Amerika’nın bu anlaşmadan çıkmakla bazı kazanımlar elde edebileceğini ancak birçok yoksul ülkenin başta petrol fiyatlarının yükselmesinden dolayı zarar göreceğini belirten Erdoğan, İran’a yeni ambargolar uygulamanın, ekonomik bir savaş ilanı anlamına geleceğini ve dünyanın bunu kaldıramayacağını söyledi.