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Erdoğan: Çok garip bir senaryo var ortada

24.04.2018 14:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini "çok garip bir senaryo var ortada" sözleriyle değerlendirdi.

Erdoğan: Çok garip bir senaryo var ortada

Erdoğan seçim kampanyasında Avrupa'da konuşma yapacağını da bir kez daha dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi AKP'nin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine yönelik eleştirilerde bulundu.

Erdoğan, "Şu anda çok garip bir senaryo var ortada. Hafta sonuna kadar bu senaryo bakalım nasıl oynanacak. Bunu göreceğiz" dedi.

"Ortadaki tablo ve açıklamalar, 15 milletvekilinin kendi siyasi tercihleri ve iradeleri dışında parti talimatı olarak bu işi yaptıklarını gösteriyor" diyen Erdoğan, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 264 numaralı kararını incelediğimizde, taşıma milletvekilleri ile grup kurdurulan partinin teşkilatlanma ve kongre barajını aşarak zaten seçime katılma hakkını elde etmiş olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Demek ki burada amaç söz konusu partiyi seçime sokmak değil. Çünkü YSK kararı gösteriyor ki, bu parti zaten seçime girme yeterliliğine sahiptir. Bu tuhaf ve millet iradesinin hiçe sayılması manasına gelen operasyonun gayesini önümüzdeki günlerde herhalde hep birlikte göreceğiz."

Seçim hazırlıkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup konuşmasında erken seçimler için yaptıkları çalışmalar konusunda da bilgi verdi.

"Bir taraftan manifestomuzu hazırlıyoruz, bir taraftan da seçim beyannamemizi hazırlıyoruz" diyen Erdoğan, manifestoyu 6 Mayıs'ta açıklamayı planladıklarını belirtti. Erdoğan "Ardından da aday tanıtım toplantımızda da seçim beyannamemizi tüm milletimize açıklama imkânını bulacağız" dedi.

Geçen beş ayda kongreler ile "bir seçim maratonunu biz zaten başlattık" diyen Erdoğan, "Şimdi de seçime kadar geçecek süreyi en verimli şekilde kullanmaya" çalışacaklarını söyledi. Büyükşehirlerden sadece İstanbul ve İzmir'de kongre yapılmadığını hatırlatan Erdoğan, ilk mitingin İzmir'de yapılacağını söyledi.

Avrupa'da toplantı planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası çerçevesinde Avrupa'da da bir konuşma yapacağını açıkladı.

Erdoğan, "Yine Mayıs ayı içerisinde Avrupa'daki ilk kapalı spor salonu toplantımızı da yine bir Avrupa ülkesinde gerçekleştireceğiz. Bütün hazırlıklar tamam, şimdiden hangi ülke olduğunu açıklamak istemiyorum"dedi.

DW/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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