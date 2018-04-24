Erdoğan: Çok garip bir senaryo var ortada

Erdoğan seçim kampanyasında Avrupa'da konuşma yapacağını da bir kez daha dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi AKP'nin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine yönelik eleştirilerde bulundu.

Erdoğan, "Şu anda çok garip bir senaryo var ortada. Hafta sonuna kadar bu senaryo bakalım nasıl oynanacak. Bunu göreceğiz" dedi.

"Ortadaki tablo ve açıklamalar, 15 milletvekilinin kendi siyasi tercihleri ve iradeleri dışında parti talimatı olarak bu işi yaptıklarını gösteriyor" diyen Erdoğan, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 264 numaralı kararını incelediğimizde, taşıma milletvekilleri ile grup kurdurulan partinin teşkilatlanma ve kongre barajını aşarak zaten seçime katılma hakkını elde etmiş olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Demek ki burada amaç söz konusu partiyi seçime sokmak değil. Çünkü YSK kararı gösteriyor ki, bu parti zaten seçime girme yeterliliğine sahiptir. Bu tuhaf ve millet iradesinin hiçe sayılması manasına gelen operasyonun gayesini önümüzdeki günlerde herhalde hep birlikte göreceğiz."