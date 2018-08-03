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Erdoğan'dan terörden temizlenen o kentler için flaş açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2018 16:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da konuştuğu '100 Günlük Eylem Planı' toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)'den temizlenen Irak'ın Musul ve Basra kentlerindeki başkonsoloslukların yeniden açılacağını duyurdu.

Erdoğan'dan terörden temizlenen o kentler için flaş açıklama

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul, Irak'ın ülkeyi IŞİD'den temizleme operasyonu sayesinde 2017 yılında teröristlerden temzilenmişti.

2017 yılının Temmuz ayında valilik binasının da aralarında bulunduğu resmi binalara ulaşan ordu birlikleri, onlarca teröristi etkisiz hale getirip bölgeyi arındırmıştı.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu da teröristlerden geri alınmıştı ancak bina yerle bir olmuştu.

MUSUL'DA NE OLMUŞTU ?

IŞİD teröristleri, 11 Haziran 2014 tarihinde konsolosluğa saldırmış ve içeridekileri rehin alarak Türk bayrağını indirmişti. 2014 yılının Haziran ayında Musul'un IŞİD'in eline geçmesinin ardından şehirdeki Türk Başkonsolosluk binası boşaltılmıştı. Binanın IŞİD tarafından karargâh olarak kullanılması üzerine ise koalisyon uçakları binayı kullanılmaz hale getirmişti.


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