Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'deki temasları kapsamında başkent Londra'da Chatham House'da konuştu. Erdoğan, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. "ABD'nin kararını bir kez daha reddediyoruz" diyen Erdoğan, Amerika'nın Ortadoğu'daki arabuluculuk görevini de yitirdiğini ifade etti. Gazze sınırında ABD'nin söz konusu kararını protestolarda şu ana kadar 2 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli yaralandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

İngiltere dahil tüm ülkelerden bu örgüte (FETÖ) karşı adım atmalarını, sınırları içindeki örgüt mensuplarının ülkemize iadesini bekliyoruz.

KUDÜS TEPKİSİ



Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar uluslararası toplumun itirazlarına rağmen bugün hayata geçirildi. Kendimizi 2. Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde hissetmekten alıkoyamıyoruz. İnsan insanın kurdudur sözünü haklı çıkaran bir tablo ile karşı karşıyayız. Adaleti arıyorsak ve BM adalet üzerine tesis edilmişse bunun gereğini yapmak zorundayız.