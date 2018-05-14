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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2018 12:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'daki düşünce kuruluşu Chatham House'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararına tepki göstererek, "Amerika sorunun bir parçası olmayı tercih ederek Ortadoğu barış sürecinde arabuluculuk görevini yitirmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'deki temasları kapsamında başkent Londra'da Chatham House'da konuştu. Erdoğan, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. "ABD'nin kararını bir kez daha reddediyoruz" diyen Erdoğan, Amerika'nın Ortadoğu'daki arabuluculuk görevini de yitirdiğini ifade etti. Gazze sınırında ABD'nin söz konusu kararını protestolarda şu ana kadar 2 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli yaralandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

İngiltere dahil tüm ülkelerden bu örgüte (FETÖ) karşı adım atmalarını, sınırları içindeki örgüt mensuplarının ülkemize iadesini bekliyoruz.

KUDÜS TEPKİSİ

Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar uluslararası toplumun itirazlarına rağmen bugün hayata geçirildi. Kendimizi 2. Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde hissetmekten alıkoyamıyoruz. İnsan insanın kurdudur sözünü haklı çıkaran bir tablo ile karşı karşıyayız. Adaleti arıyorsak ve BM adalet üzerine tesis edilmişse bunun gereğini yapmak zorundayız.

Haksızlıklara, kayıtsızlıklara yönelik eleştirilerimiz bulunuyor.

"ABD'NİN KARARINI BİR KEZ DAHA REDDEDİYORUZ"

ABD'nin kararını hukuksuz buluyoruz. Kararı bir kez daha reddediyoruz. Amerika sorunun bir parçası olmayı tercih ederek Ortadoğu barış sürecinde arabuluculuk görevini yitirmiştir.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

AB'ye tam üyelik, stratejik hedefimiz olmayı sürdürüyor. Müzakere süreci ziyadesiyle siyasileştirilmiş, zorlaştırılmıştır.


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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Erdoğan havanda su dövüyor.İsrail e gönderdiği yardım gemisinde 9 tane vatandaşını öldürdüler.Ne yapabildi?Cahil AKP li secmenleri kandırır mı kandırır.Çünkü onların akılları inanıyor,muhakeme yapma işlevleri ölmüş.
@siliya şenin gibi malmı önüne getirilene he diyecek en azından muhakeme yapıyoz biz şik katilinize aşık gezizekalışınız ya
Tek amacı var o da fetö... Memlekette dolar 5 lira olmuş. Benzin 6 lira olmuş. İşsiz sayısı 10 milyon olmuş. Enflasyon % 15 olmuş. Hiç umurunda değil.. .
sadece secim oncesi tepki gosteriyor secim bitince sus pus
KEFENİNİ GİY GİT.BEN ÇOK MEŞGULÜM.
ince geliyo ya çözer
LİDERLERİN LİDERİ GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK LİDER ..RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Sen bi sus artık konuştukça ekonomiyi batırdın.satmadık bi şey bırakmadın.yeni CumhurBaşkanı çözer#TAMAM
israilden madalya almış birisin..utanmazlık yapma....
abd işrailin yok olmaşı için elinden geleni yapıyor görüp yaşayacağız neler olacak terör devleti işrail ve abd
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