‘Erdoğan deli’ diyen Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos’a ülkesinde siyasi partilerden tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "deli" ifadesini kullanan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'a, ülkesindeki siyasi partiler tepki gösterdi.

Milliyetçi söylemleriyle tanınan Kammenos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki Yunan askerinin Türkiye'ye kaçırıldığına inandığını ve iki askerin 15 yıl hapiste kalabileceğini söylemiş; Türkiye ile Ege'de sıcak bir çatışma yaşanabileceğini ve Yunan halkına "'müsterih olun' diyemeyeceğini" dile getirmişti.

Açıklamaya tepki gösteren ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) yazılı açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Kammenos'un geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kammenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir."

"Ulusal çıkarlarımıza hizmet etmediği gibi, zarar veriyor"

Bazı diğer partiler Kammenos'un bu çıkışlarına karşı hükümeti tavır almaya çağırırken, bazıları ifadeleri "isabetsiz" ve de "abartılı" olarak niteledi.

Demokratik Cephe Partisi lideri Fofi Yenimmatas "Kammenos'un bu çıkışlarına karşı Yunan Başbakan Aleksis Çipras'ın ciddi bir tavır alması şarttır" açıklamasını yaparken; ılımlı sol POTAMİ partisi lideri Stavros Theodorakis, "Kammenos'un bu çıkışları, ulusal çıkarlarımıza hizmet etmediği gibi zarar vermektedir" dedi.