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Erdoğan Demirören 79 yaşında hayatını kaybetti

08.06.2018 12:25 | Son Güncelleme

Demirören Holding'in kurucusu Erdoğan Demirören 79 yaşında hayatını kaybetti.

Erdoğan Demirören 79 yaşında hayatını kaybetti

#SONDAKİKA Demirören Holding'in kurucusu Erdoğan Demirören 79 yaşında hayatını kaybetti

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