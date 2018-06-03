Erdoğan Diyarbakır'da: Kimse Kürtlere devlet aramasın, Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da düzenlediği mitingde "Terör örgütüyle, hendeklerle, tehditle, yağmayla, haraçla aramıza girmeye çalıştılar" dedi.

Kalabalığa seslenen Erdoğan ayrıca "Kimse Kürtlere devlet aramasın, Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir" diye ekledi.

Erdoğan, Diyarbakır mitinginde Erdoğan'ı şu sözlerle eleştirdi: "Biz yaparız HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Buradaki evleri bombalamadılar mı? Yıkmadılar mı? Tüneller açmadılar mı evlerin altından? Camileri yaktılar. Bunlara gereken dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mıyız? Siz korkuyu korkutan insanlarsınız, ölümü öldüren insanlarsınız. Sağlıkta Diyarbakır'da bin 242 yataklı hastane kazandırdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasaklarıyla düzenlenen operasyonlarda ve çatışmalarda yıkılan Sur için de "terör örgütü vatandaşlarımızın evlerini iş yerlerini yıktı. Camilerini, okullarını tahrip etti. Güvenlik güçlerimize saldıran teröristler kaçarken vatandaşlarımızı canlı kalkan yapmaya çalıştı. Sur için inşa ve ihya ettik. Diyarbakır'ın bu sembol bölgesini şehrin tarihine yakışır bir yer haline getirdik" dedi.