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Erdoğan Diyarbakır'da: Kimse Kürtlere devlet aramasın, Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir

03.06.2018 18:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde HDP ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vardı. Erdoğan, "Biz yaparız HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var" dedi.

Erdoğan Diyarbakır'da: Kimse Kürtlere devlet aramasın, Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da düzenlediği mitingde "Terör örgütüyle, hendeklerle, tehditle, yağmayla, haraçla aramıza girmeye çalıştılar" dedi.

Kalabalığa seslenen Erdoğan ayrıca "Kimse Kürtlere devlet aramasın, Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir" diye ekledi.

Erdoğan, Diyarbakır mitinginde Erdoğan'ı şu sözlerle eleştirdi: "Biz yaparız HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Buradaki evleri bombalamadılar mı? Yıkmadılar mı? Tüneller açmadılar mı evlerin altından? Camileri yaktılar. Bunlara gereken dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mıyız? Siz korkuyu korkutan insanlarsınız, ölümü öldüren insanlarsınız. Sağlıkta Diyarbakır'da bin 242 yataklı hastane kazandırdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasaklarıyla düzenlenen operasyonlarda ve çatışmalarda yıkılan Sur için de "terör örgütü vatandaşlarımızın evlerini iş yerlerini yıktı. Camilerini, okullarını tahrip etti. Güvenlik güçlerimize saldıran teröristler kaçarken vatandaşlarımızı canlı kalkan yapmaya çalıştı. Sur için inşa ve ihya ettik. Diyarbakır'ın bu sembol bölgesini şehrin tarihine yakışır bir yer haline getirdik" dedi.

https://twitter.com/RT\_Erdogan/status/1003280413824036864

'Demirtaş sokağa dökülün dedi'

Erdoğan konuşmasına HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı eleştirerek devam etti:

"Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimi sokağa dökülün diyen kimdi? Edirne'deki değil mi, sokağa dökülün dedi. Ne oldu 53 kardeşimiz orda öldürüldü, şehit oldu. Ölenler kimdi benim Kürt kardeşlerim değil miydi? Yasin Börü evladımız değil miydi? Şimdi Cumhurbaşkanı adayı olmuş.

"Bakıyorum hepsi türbe ziyaret eder gibi Edirne'ye beyefendiyi ziyarete gidiyorlar. Bay Muharrem bununla övünüyor. Gideceğim ziyaret edeceğim diyor. Oradan sana ne gelecek. 53 Kürt kardeşimin kanı, bu Demirtaş'ın eline bulanmıştır. Bunun bedelini er veya geç ödeyecektir.

"İnşallah 24 Haziran'da sandıkta benim Kürt kardeşimin hesabını soracaktır. Öyle saz alıp saz çalmakla benim Kürt kardeşime hizmet olmuyor. Kimse Kürtlere devlet aramasın, Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir."

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