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Erdoğan: ‘Dolar Molar Bizim Yolumuzu Kesemez’

10.08.2018 19:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında değer kaybı hakkında son 24 saatte üç kez açıklama yaptı ve Bayburt’taki konuşmasında kurdaki hareketliliğe meydan okudu. Erdoğan konuşmasına başladığı sırada 5,92 ile olan Dolar/TL kuru, konuşma sırasında 6,21’i gördükten 6,04’e düştü

Erdoğan: ‘Dolar Molar Bizim Yolumuzu Kesemez’

Perşembe gecesini Rize’de geçiren Cuma günü de Bayburt’ta açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında değer kaybı hakkında son 24 saatte üç kez açıklama yaptı.

Perşembe akşamı baba ocağı olan Rize’nin Güneysu ilçesini ilk kez ‘başkan’ olarak ziyaret eden Erdoğan kendisini bekleyen kalabalığa yaptığı konuşmada kur hareketini “kampanya” olarak niteledikten sonra vatandaşlardan sabır göstermelerini istedi.

“Onların Dolar’ı varsa bizim Allah’ımız var”

Erdoğan, “Şunu bilin; bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. Hiç bundan endişeniz olmasın. Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutmayın, onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var. Bizler çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, bugün neyiz. İnşallah sizlere sabır, gayret diliyorum. Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah 2023'e farklı gireceğiz. Benim buna imanım, inancım var” dedi.

Geceyi Güneysu ilçesindeki baba evinde geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını “Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu Açılış Töreni”ne katılacağı Bayburt’taki Ulu Camii’nde kıldıktan sonra camiinin hoparlöründen cemaate seslendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile eski başbakan yardımcısı ve AKP Erzurum Milletvekili Recep Akdağ’ın eşlik ettiği Erdoğan, Ordu’da sel felaketine uğrayanlara “geçmiş olsun” dileklerini ilettikten sonra “İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz” dedi.

“Saldırılara rağmen büyümeye devam edeceğiz, Dolar’ı Euro’su olan bankaya gidip bozdursun”

Daha sonra Bayburt’taki açılış törenine katılan Erdoğan, kurdaki artış hakkında yaptığı değerlendirmede Türkiye’ye karşı ekonomik savaş ilan edildiğinin altını çizerken vatandaşlardan ellerinde bulunan dövizleri bozdurmaları yönündeki isteğini tekrarladı: “Neymiş? Kurmuş. Geçin o işleri geçin. Özellikle döviz kuru üzerinden ülkemize yönelik gerçekleştirilen tüm saldırılara rağmen inşallah ikinci çeyrekte de büyümeye devam edeceğiz. Hiç kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin, buradan yine söylüyorum. Yastığının altında Dolar’ı, Euro’su, altını olan varsa bunu gitsin Türk Lirası ile bankalarımıza bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadelededir. Bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacaktır. Bugün için değil de ne zaman? Yerli paramızla bunlara cevabı verelim”

Erdoğan konuşmasına başladığı sırada 5,92 ile olan Dolar/TL kuru, konuşma sırasında 6,21’i gördükten 6,04’e düştü.

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