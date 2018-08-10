Erdoğan: ‘Dolar Molar Bizim Yolumuzu Kesemez’

Perşembe gecesini Rize’de geçiren Cuma günü de Bayburt’ta açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında değer kaybı hakkında son 24 saatte üç kez açıklama yaptı.

Perşembe akşamı baba ocağı olan Rize’nin Güneysu ilçesini ilk kez ‘başkan’ olarak ziyaret eden Erdoğan kendisini bekleyen kalabalığa yaptığı konuşmada kur hareketini “kampanya” olarak niteledikten sonra vatandaşlardan sabır göstermelerini istedi.

“Onların Dolar’ı varsa bizim Allah’ımız var”

Erdoğan, “Şunu bilin; bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. Hiç bundan endişeniz olmasın. Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutmayın, onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var. Bizler çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, bugün neyiz. İnşallah sizlere sabır, gayret diliyorum. Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah 2023'e farklı gireceğiz. Benim buna imanım, inancım var” dedi.

Geceyi Güneysu ilçesindeki baba evinde geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını “Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu Açılış Töreni”ne katılacağı Bayburt’taki Ulu Camii’nde kıldıktan sonra camiinin hoparlöründen cemaate seslendi.